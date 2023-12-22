冬冷心不冷！聖誕跨年片單推薦：《烈女朴氏》《婚禮大捷》《閃亮的西瓜》《換乘戀愛》

冬至甫過，接下來迎接聖誕節與跨年，天氣雖然冷，但KSD推薦片單讓你心不冷！

《烈女朴氏契約結婚傳》

當朝鮮時代寡婦穿越到現代是什麼樣子？李世榮穿越到現代和裴仁爀結成契約婚姻，弄假成真爆笑又浪漫！收視節節高升！目前已結局可以一次看！（‎更多劇情介紹請點）



《婚禮大捷》

當朝鮮時代鰥夫遇上寡婦呢？路雲和趙怡賢攜手展開「婚禮大作戰」（即婚禮大捷），同樣爆笑又浪漫，但還被網友評價「有深度」，是怎麼個深度呢？今日即將完結！（‎更多劇情介紹請點）



《閃亮的西瓜》

厲雲穿越到過去，竟和爸爸成了同齡！麗雲和崔顯旭共譜熱血又動人的青春，加上題材包含「聾人」與「聽人」相處，絕對溫暖你心，千萬不要看劇名便錯過了！（‎更多劇情介紹請點）



《換乘戀愛》

還記得《換乘戀愛2》海恩和賢奎帶給我們的悸動嗎？看了他們絕對相信愛情！而《換乘戀愛3》也即將在29日起於黃Viu煲劇平台與大家見面，等待第三季前可以複習第二季！



《全知干預視角》

《全知干預視角》就要真的推薦你聖誕特輯了！看276集有IZ*ONE權恩妃、崔叡娜與金玟周合體過聖誕，277集有電影《外星+人》金泰梨、金宇彬、廉晶雅……！



你口袋裡還有其他聖誕跨年片單呢？也歡迎推薦！

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