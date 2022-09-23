NMIXX新歌舞蹈強度太過頭？成員膝蓋深色大瘀青讓人不得不注意

這傷看起來好痛！你覺得舞蹈強度是不是太激烈呢？

JYP時隔3年推出的「怪物新人」女團NMIXX，風格新奇前衛、雄厚的表演實力讓他們獲得許多關注。NMIXX舞蹈繁瑣又有難度，還是能有穩定歌聲表演，連高音也消化得很好，網友都紛紛驚艷說「超強」，「Live實力很厲害」。最經典的就是先前參加KCON時，表演了前輩SEVENTEEN的歌《VERY NICE》，展現全員的驚人表現，現場實力讓不是粉絲的觀眾瞬間入坑。



最近推出新專輯主打曲《DICE》成績十分亮眼，延續一貫新奇mixpop風格，讓大家覺得超洗腦。不過不少人也注意到成員Jinni的膝蓋有大塊瘀青，深色狀態看來受傷不輕，讓粉絲擔心是不是舞蹈動作過於強烈造成，開始討論編舞難度是否太誇張？加上表演的鞋子也太高，也顯得不合適而無法應付舞蹈動作，希望孩子能至少戴個護膝，否則長久下來關節遲早會出大問題。



先前其實就有關於成員受傷的討論，就會發現他們的舞蹈強度有多誇張，高難度動作已經快變成特技女團，雖然因此一出道實力就讓觀眾讚嘆，但不知道這些女孩們在練習室受了多少苦，才能練到站在舞台上。



努力的身影讓人很心疼呀！

Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞