这就是「主人想请吃糖醋肉，但客人偏要炸酱面」的感觉～原来《毒枭圣徒》赵宇镇初时不是演「卞基泰」的！

有著「整容式演技」之称的赵宇镇又创造出了一个人生角色。

Netflix上档了新韩剧《毒枭圣徒》，黄晸珉、河正宇和朴海秀等多位实力演技派疯狂飙戏，加上改编自真实的事件，毒贩、商人、卧底特工之间反转不断的剧情看得观众们直呼过瘾。 而毒枭「全耀焕」（黄晸珉 饰）的左臂右膀「卞基泰」也惊艳了观众，扮演者赵宇镇将人物刻画得活灵活现，剧中为数不多的笑料，皆出自他身上，被赞有「疯狂的存在感」。



实际上赵宇镇第一次接到的角色并非「卞基泰」，而是主角阵容之一的「特工崔昌浩」，制片商透露：「剧里第三位主人公是国情院美洲分部的探长崔昌浩，觉得赵宇镇非常适合这个角色，第一个找的就是他。 但他完全出乎意料地说想要扮演卞基泰，当时让整个剧组都很崩溃，尤其是导演十分震惊，有种我们想请他吃（贵的）糖醋肉，但他偏偏要点（便宜的）炸酱面的意思。 」



出演Netflix制作剧就意味著能被全球的观众看到，任谁都会挑戏份更多的第三主角，然而赵宇镇却拒绝了这一提议，并在后来的会议上做出了解释，表示：「国情院特工的角色很帅，很谢谢导演能够想到我，但看剧本的时候被卞基泰深深吸引，这个角色还未确定演员，如果给我这个机会的话，我不会拖后腿的。 」

就这样赵宇镇又创造了另一个人生角色，前期出场狠劲十足，没想到后期迎来惊人反转，让不少观众折服於他的剧抛式演技。



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