帥到認不出是他們！《Blind》開播兩集就有《鬼怪》小德華鄭智勛以及《花樣男子》的金絲草弟弟朴智彬登場！

兇殺驚悚追兇劇《Blind》於上週五首播，才播出兩集就充滿了詭異的氣氛。從一開始五位集體逃脫的孩子們，到9位被抽中出庭的國民陪審員，大家有發現裡面有熟悉的小童星嗎？

在第一集與第二集的開端，上演著一群青少年從山路脫逃，而被外號「瘋狗」的人追逐的戲碼，其中一位順利逃脫報警求助，員警親切地請他吃著麵包。這位演技精湛的小童星，就是大家都非常熟悉的《鬼怪》當中的小小德華鄭智薰。



鄭智薰也不斷推出新作品，還包含《與神同行》《驅魔使者》等電影，如今他早已成長為15歲的帥氣青少年，在新作《Blind》一開場就有非常吸引人的演出。而這群青少年集體逃脫的事件似乎也與玉澤演的記憶有關。



另外就是在本劇舉足輕重的國民陪審團，除了有擔任社工的女主角鄭恩地以外，其餘每一位似乎都有著自己的故事。其中有一位非常娃娃臉的上班族鄭仁成，看起來相當有禮貌，甚至在聚餐場合還會幫喊著會冷的大嬸披上外套，但在一些小表情裡似乎也有著秘密。他是演員朴智彬。



今年27歲的朴智彬更是大家熟悉的小童星，曾飾演過《李祘》的幼年時期，以及《花樣男子》中金絲草具惠善的弟弟。而隨著他漸漸長大，最近也在電視劇《具景伊》《殺人者的購物目錄》中登場，開始飾演成人角色。期待這一次在《Blind》中，他是否將以微笑外表以及體貼行動騙過所有人？



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