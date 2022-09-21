不愧是世界首帥！BTS防彈少年團V登《VOGUE》10月號，坦露：從不後悔自己的行為，重視緣分

防彈少年團成員V最新時尚海報新鮮出爐。

V不愧是世界首帥，360度無死角，加上極強的時尚表現力，在《VOGUE》10月刊盡顯紳士風雅，氣度不凡。 他自帶迷離的氣質，既有少年的桀驁不馴，將自由詮釋到了極致，又有成熟男人的內斂，隨時隨地都在散發著令人迷醉的氣度，被鏡頭捕捉到的他的每一個瞬間都讓人傾倒。



V還接受了《VOGUE》的採訪，坦露內心深處。 被問及「如何應對始料未及的狀況」時，V回答：「即使看上去遊刃有餘，實際上根本不是那麼一回事，全都是裝出來的，不過這樣卻能讓我調整好心態，當然我的想法並非唯一的答案，但對我來說卻是最佳的。」



V還表示：「也不是說完全沒壓力，只是我從來不會後悔我的任何行為，為了那些喜歡我的人，我也會謹言慎行，哪怕受傷、疲憊，只要有ARMY、成員、家人、朋友在身邊，我就會很健康很幸福。」



對於V來說，什麼是緣分呢？ 他稱：「我很重視人和人之間的緣分，以前大家只把我當成V，只看到我的人脈，我因此而受傷，變得怕生，但我依舊喜歡人，現在在我身邊的那些人，是成就了我的珍貴的存在。 我們會互相鼓勵。 前不久大家在SUGA哥的家裡一起聽了各自的個人曲，還有人跳舞，大家就會稱讚他跳得好，可能是因為自創曲都帶著強烈的個人色彩，每個人都顯得很熱情很積極，努力創作音樂、互相關愛的樣子真的太棒了。」



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