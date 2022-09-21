帅到认不出是他们！《Blind》开播两集就有《鬼怪》小德华郑智勋以及《花样男子》的金丝草弟弟朴智彬登场！

凶杀惊悚追凶剧《Blind》於上周五首播，才播出两集就充满了诡异的气氛。从一开始五位集体逃脱的孩子们，到9位被抽中出庭的国民陪审员，大家有发现里面有熟悉的小童星吗？

在第一集与第二集的开端，上演著一群青少年从山路脱逃，而被外号「疯狗」的人追逐的戏码，其中一位顺利逃脱报警求助，员警亲切地请他吃著面包。这位演技精湛的小童星，就是大家都非常熟悉的《鬼怪》当中的小小德华郑智薰。



郑智薰也不断推出新作品，还包含《与神同行》《驱魔使者》等电影，如今他早已成长为15岁的帅气青少年，在新作《Blind》一开场就有非常吸引人的演出。而这群青少年集体逃脱的事件似乎也与玉泽演的记忆有关。



另外就是在本剧举足轻重的国民陪审团，除了有担任社工的女主角郑恩地以外，其余每一位似乎都有著自己的故事。其中有一位非常娃娃脸的上班族郑仁成，看起来相当有礼貌，甚至在聚餐场合还会帮喊著会冷的大婶披上外套，但在一些小表情里似乎也有著秘密。他是演员朴智彬。



今年27岁的朴智彬更是大家熟悉的小童星，曾饰演过《李祘》的幼年时期，以及《花样男子》中金丝草具惠善的弟弟。而随著他渐渐长大，最近也在电视剧《具景伊》《杀人者的购物目录》中登场，开始饰演成人角色。期待这一次在《Blind》中，他是否将以微笑外表以及体贴行动骗过所有人？



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