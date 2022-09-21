《加油吧威基基》「丘巴卡」高媛熙剛過28歲生日，宣布當10月新娘

恭喜 高媛熙！當年的「丘巴卡」實在太經典啦！

演出超搞笑喜劇《加油吧威基基》「丘巴卡」（楚巴卡）姜書珍一角廣為人知的演員高媛熙，確定要在10月與男友步入禮堂。

16日有報導高媛熙將在10月7日於首爾一家酒店結婚，準新郎是較其年長的圈外人，為減肥減重輔助食品的企業代表，兩人在交往一年後決定共結連理。

高媛熙所屬經紀公司Management KOO隨後向各大媒體證實此消息，不過不願證實準新郎的身分為何。

高媛熙12日才過28歲生日，另有媒體好奇高媛熙是否為「先有後婚」，但經紀公司否認，並表示她正在拍攝一部作品，不過還無法透露作品為何。



高媛熙2013年演出電視劇《宮中殘酷史－花的戰爭》出道，年僅19歲，在這之前她已拍過大大小小的廣告，最著名的就是‎2012年到2018年擔任韓亞航空形象代言人‎。



而2018年的電視劇《加油吧威基基》，也許是全球韓劇迷認識她的關鍵。高媛熙在裡頭飾演男主角姜東久（金正賢 飾）的妹妹姜書珍，因為很會長鬍子被李俊基（李伊庚 飾）戲稱「丘巴卡」（電影《星際大戰》角色），她與李伊庚各種搞笑戲碼都讓觀眾印象深刻。



高媛熙後來也主演了《香水》、《怪咖！文主廚》、《Okay！光姐妹》等電視劇，《聖誕快樂，毛先生》、《死了一個女高中生之後》等獨立電影，最新作品是尚未上檔的Netflix影集《戀愛大戰》。

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