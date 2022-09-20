[分集劇情]《精神教練諸葛吉》運動選手的痛苦誰人知！退出體壇的鄭宇自己都還沒被治癒竟然指導他人！（EP1－2）

[有雷]《精神教練諸葛吉》雖然沒有華麗的卡司，收視率也沒有贏在起跑點，不過劇情內容卻是相當少見。劇中大大說明了運動選手們要成為國家代表隊，對他們來說運動早已不是單純的運動，還牽涉到教練的策略以及隊友，背負著家人的期望讓他們咬牙苦撐，但努力就一定會成功嗎？

以下為防雷線



《精神教練諸葛吉》先是介紹了這位主角諸葛吉（鄭宇飾）的過往，曾是跆拳道選手，卻在甄選國家隊前夕被前輩打傷，拖著一跛一跛的腳走上台，即使奮力一搏，比賽仍有裁判等等其他變數使他無法贏得成功，最終除了十字韌帶斷裂還落得被國家隊永久除名的下場。



現在的諸葛吉變身成一位拄著拐杖的暢銷作家，分享自己的自身經驗而成為心靈雞湯，也提供諮詢服務。他更說：「沒能成功是因為你的努力不夠嗎？不，是因為這局裡混入了老千」，始終笑臉迎人帶給大家正能量的他，真的從自己當年的失敗走出來了嗎？當前來諮詢的選手這樣問他，他卻避重就輕的回答。



當年與諸葛吉曾是隊友的武泰（金度允飾）挨了學長具泰萬（權律飾）的一棍而造成肩膀碎裂，數年後因傷引退。前來拜託諸葛吉輔導自己的妹妹車佳乙（李瑜美飾），佳乙是優秀的短道滑冰選手，得過一次金牌後就再也無法入選國家隊，連續四次被淘汰。武泰懷疑妹妹有心理問題，但諸葛吉卻對「國家隊」相當感冒，看見佳乙在比賽中慘摔，負傷也咬牙苦撐，諸葛吉突然看見了過去的自己……



短道滑冰選手們必須遵從教練的指示以及每一場次的棄保，當然沒有人認為自己理應被犧牲來為別人作嫁，於是會有不聽從教練的行動，這樣一來選手受傷的機率也就大增。佳乙即使被冰刀劃傷了大腿，忍住不麻醉直接縫針，竟是為了隔日繼續參加比賽！諸葛吉為了讓她知道人生不是只有運動，帶她來到許多失意選手們聚集的「無獎牌俱樂部」，但佳乙依舊不相信這些，認為諸葛吉也只是逃避自己罷了。



諸葛吉在滑冰賽場遇見了國家隊的心理醫師朴博士（朴世榮飾），其實諸葛吉曾是她最棘手的患者，看見了已經高度社會化，見到惡人還能忍住怒火笑臉以對的諸葛吉，朴博士很好奇說出「你自己都沒能治癒心理上的問題，還成為別人的精神教練？」而車佳乙不顧一切終於搶進決賽資格，下場後卻遭受教練毒打一巴掌，諸葛吉突然健步如飛，跑加跳的對教練祭出飛踢！原來他的拐杖只是心理上的枷鎖？



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