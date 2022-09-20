《今日的網漫》完結，金世正寫下長文勉勵：「活著夢想就不會消失，為你們的『今日的網漫』加油」

溫心說的話句句金句，世正也是呢！

《今日的網漫》已於17日完結，儘管收視不佳，依舊有觀眾認為劇情相當有正能量、帶給人療癒。完結過後，扮演女主角「溫心」的金世正，也呼應了結局的啟示寫下一篇長文。

最後一幕溫心這樣說：

「大家每天都在打造自己的故事，也許有些時候會認為自己走錯方向，但過了幾天後，可能會發現已經成為自己的路。即使有人走得跌跌撞撞，但我們在自己的那條路上，每天都會再前進一點，並堅持到最後。

「雖然偶爾也會站在需要做出抉擇的分叉路上，但我們仍舊每天都在書寫自己的故事，因為人生就是長篇敘事，就像是今日的網漫一樣，每天都會更新章節。」

金世正這麼說：

「被夢想這個主題所吸引，才會有這麼好的緣分遇上我珍貴的《今日的網漫》。

雖然各式各樣的事情很多，但拍攝現場都是一樣的。在人生重要的時期學習非常重要的事情，在這學習的過程中，多虧有了一起經歷痛苦與危險的好緣分，才能平安順利的學到東西。

所有有夢之人都是旅行者，不是指帥氣完成旅行的人，而是為了明天的旅行，今天也努力修船的人。就這樣今天、明天都修理著，回頭一看，不知不覺已經展開了帥氣的旅行。

沒人曉得天氣會如何、海浪何時會來，也無法預知也不能保證什麼時候會出現怎麼樣的風景。路途中被傷害、迷了路受到挫折也沒有停下腳步，或許當時的夢想已經破滅，無情的時間也不斷在流逝，但只要我還活著，夢想就不會消失。達不到也沒關係，在過程中已經學到了很多東西，而達到了又是另個問題，因為接下來就要訂定下個目的地了。

夢想就是旅行，沒有答案。默默的修理今天還有明天要搭的船，想為正在修船的無數夢想旅行者說『做得好』。在那麼惡劣的時間，能堅持下去就已經很了不起了，想真心誠意為你們加油。

世上沒有毫無意義的時間，無論是作夢的人、放棄的人，相信所有人都能重新書寫屬於自己的明天，為你們的『今日的網漫』加油。」

如同劇中溫心的奮鬥記，金世正對於《今日的網漫》拍攝過程也有一番體悟，也為「夢想」下了新註解：只要活著夢想就不會消失，屬於你的「今日的網漫」仍在更新中。

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