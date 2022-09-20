[分集剧情]《精神教练诸葛吉》运动选手的痛苦谁人知！退出体坛的郑宇自己都还没被治愈竟然指导他人！（EP1－2）

[有雷]《精神教练诸葛吉》虽然没有华丽的卡司，收视率也没有赢在起跑点，不过剧情内容却是相当少见。剧中大大说明了运动选手们要成为国家代表队，对他们来说运动早已不是单纯的运动，还牵涉到教练的策略以及队友，背负著家人的期望让他们咬牙苦撑，但努力就一定会成功吗？

以下为防雷线



《精神教练诸葛吉》先是介绍了这位主角诸葛吉（郑宇饰）的过往，曾是跆拳道选手，却在甄选国家队前夕被前辈打伤，拖著一跛一跛的脚走上台，即使奋力一搏，比赛仍有裁判等等其他变数使他无法赢得成功，最终除了十字韧带断裂还落得被国家队永久除名的下场。



现在的诸葛吉变身成一位拄著拐杖的畅销作家，分享自己的自身经验而成为心灵鸡汤，也提供谘询服务。他更说：「没能成功是因为你的努力不够吗？不，是因为这局里混入了老千」，始终笑脸迎人带给大家正能量的他，真的从自己当年的失败走出来了吗？当前来谘询的选手这样问他，他却避重就轻的回答。



当年与诸葛吉曾是队友的武泰（金度允饰）挨了学长具泰万（权律饰）的一棍而造成肩膀碎裂，数年后因伤引退。前来拜托诸葛吉辅导自己的妹妹车佳乙（李瑜美饰），佳乙是优秀的短道滑冰选手，得过一次金牌后就再也无法入选国家队，连续四次被淘汰。武泰怀疑妹妹有心理问题，但诸葛吉却对「国家队」相当感冒，看见佳乙在比赛中惨摔，负伤也咬牙苦撑，诸葛吉突然看见了过去的自己……



短道滑冰选手们必须遵从教练的指示以及每一场次的弃保，当然没有人认为自己理应被牺牲来为别人作嫁，於是会有不听从教练的行动，这样一来选手受伤的机率也就大增。佳乙即使被冰刀划伤了大腿，忍住不麻醉直接缝针，竟是为了隔日继续参加比赛！诸葛吉为了让她知道人生不是只有运动，带她来到许多失意选手们聚集的「无奖牌俱乐部」，但佳乙依旧不相信这些，认为诸葛吉也只是逃避自己罢了。



诸葛吉在滑冰赛场遇见了国家队的心理医师朴博士（朴世荣饰），其实诸葛吉曾是她最棘手的患者，看见了已经高度社会化，见到恶人还能忍住怒火笑脸以对的诸葛吉，朴博士很好奇说出「你自己都没能治愈心理上的问题，还成为别人的精神教练？」而车佳乙不顾一切终於抢进决赛资格，下场后却遭受教练毒打一巴掌，诸葛吉突然健步如飞，跑加跳的对教练祭出飞踢！原来他的拐杖只是心理上的枷锁？



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻