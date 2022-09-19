KARA將在11月以5人完整體回歸！已退出成員妮可&知英一同加入

RBW娛樂公司今日宣佈，KARA將在11月發行出道15週年紀念專輯，為了讓她們感謝粉絲的心意得以更好的傳達，公司將盡全力支持這次回歸。

KARA上一次以完整體發行專輯還是2015年的迷你七輯《In Love》，距離現在已經7年有餘。 這次新專輯不僅有奎利、昇延、齡智，連2014年已因合約期滿退出的妮可和知英也將一同加入，5位成員齊齊現身，更令人對新專輯期待不已。



發行方面，擁有MAMAOO等歌手的RBW娛樂公司今年初剛剛收購KARA原所屬社DSP Media，這張15週年紀念專輯就將由RBW擔任製作發行。 因為是為一直以來支持喜愛KARA的粉絲而準備的專輯，預計將充滿像慶典一樣幸福和明亮的能量、和粉絲一起開懷享受，成員們也將以此為契機積極出演電視節目。

KARA在2007年以正規一輯《Bloooooming》出道，先後發行了《Lupin》、《STEP》、《Mister》、《Pretty Girl》、《Honey》、《Mamma Mia》等多首大熱歌曲，被譽為2代女團的代表。 KARA在日本也人氣常青不斷，2013年便成為第一組在東京巨蛋舉辦單獨演唱會的韓國女藝人。



今年6月KARA五位成員曾聚在一起拍15週年紀念照，tag中還標出已故成員具荷拉的名字，成員之間的深厚情誼令人感動不已。



韓粉絲紛紛表示激動：「大發，雞皮疙瘩起來了ᅲᅲᅲᅲ」、「哭了，好希望荷拉也一起回來」、「難怪5個人一起拍照還互相follow，終於要看到KARA了」、「不是粉絲的我也哽咽」、「超期待，拜託開演唱會吧！」

最後一起來回顧KARA的經典歌曲和舞台吧！（小編先哭為敬T^T）



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