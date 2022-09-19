KARA将在11月以5人完整体回归！已退出成员妮可&知英一同加入

RBW娱乐公司今日宣布，KARA将在11月发行出道15周年纪念专辑，为了让她们感谢粉丝的心意得以更好的传达，公司将尽全力支持这次回归。

KARA上一次以完整体发行专辑还是2015年的迷你七辑《In Love》，距离现在已经7年有余。 这次新专辑不仅有奎利、升延、龄智，连2014年已因合约期满退出的妮可和知英也将一同加入，5位成员齐齐现身，更令人对新专辑期待不已。



发行方面，拥有MAMAOO等歌手的RBW娱乐公司今年初刚刚收购KARA原所属社DSP Media，这张15周年纪念专辑就将由RBW担任制作发行。 因为是为一直以来支持喜爱KARA的粉丝而准备的专辑，预计将充满像庆典一样幸福和明亮的能量、和粉丝一起开怀享受，成员们也将以此为契机积极出演电视节目。

KARA在2007年以正规一辑《Bloooooming》出道，先后发行了《Lupin》、《STEP》、《Mister》、《Pretty Girl》、《Honey》、《Mamma Mia》等多首大热歌曲，被誉为2代女团的代表。 KARA在日本也人气常青不断，2013年便成为第一组在东京巨蛋举办单独演唱会的韩国女艺人。



今年6月KARA五位成员曾聚在一起拍15周年纪念照，tag中还标出已故成员具荷拉的名字，成员之间的深厚情谊令人感动不已。



韩粉丝纷纷表示激动：「大发，鸡皮疙瘩起来了ᅲᅲᅲᅲ」、「哭了，好希望荷拉也一起回来」、「难怪5个人一起拍照还互相follow，终於要看到KARA了」、「不是粉丝的我也哽咽」、「超期待，拜托开演唱会吧！」

最后一起来回顾KARA的经典歌曲和舞台吧！（小编先哭为敬T^T）



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