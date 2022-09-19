《黑話律師》大結局收視創新高，卻挨轟「結尾太倉促、只有空虚感」！製作公司回應第二季可能性

由李鐘碩、潤娥主演的《黑話律師》講述勝訴率10%的律師「朴昌浩」意外接手一樁案件，一夜之間成爲稀世天才騙子「Big Mouse」。

17日播出最後一集（EP.16），朴昌浩（李鍾碩 飾）在市長選舉落選、崔道河（金柱憲 飾）排放廢水因證據不足而無罪釋放後，最後朴昌浩收購大樓，把輻射廢水放到游泳池裡，成功地懲罰反派崔道河。罹患淋巴瘤晚期的高薇瑚（潤娥 飾）對丈夫朴昌浩說：「我希望你能成爲好的 Big Mouth。」拯救九川市的朴昌浩回味著高薇瑚的話，故事就這樣結束。



雖然大結局以全國收視13.7％、首都圈收視13.9%刷新自身新高，但...也引發熱烈討論。網友：「本來想等完結後再看的，這是什麼...」、「女主是這樣送走的嗎」、「覺得應該拍20集以上吧！要說的話很多，但是時間不夠的感覺」、「就算有第二季的可能性，結局也不怎麼樣」、「辛苦演員們了」、「可惜演員們的演技」、「浪費了我這幾個月的16小時」、「结局沒有一點痛快感，只有空虚感」、「希望李鍾碩和潤娥以浪漫喜剧重逢」等等。



而有不少觀眾期待會有第二季，製作公司相關人士在18日也表示：「現在談論第二季似乎還太草率了，會努力以好的作品再次與大家見面。」 雖然以第16集的故事結束了主要內容，但還是敞開製作第二季的可能性。



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