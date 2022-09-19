《今日的網漫》「溫心」收官♥ 編輯與漫畫家都成長一回，守住Neon網漫還讓Ginger名號重返業界（EP.15-16）

太感動！！謝謝總是陽光燦笑的溫心，陪伴我們這些日子♥

由金世正、崔丹尼爾與南潤壽主演的網漫職場劇《今日的網漫》，韓國16、17日已播出15、16集正式完結，Happy Ending讓觀眾們看了備感溫暖與療癒，如同女主角的姓名「溫心」一般。



最後兩集雖有波折但全都迎刃而解，最重要的就是──守住了Neon網漫。在張總編的帶領之下，Neon網漫不僅守住了，還新創Studio Ginger擴大業務。Studio Ginger由羅康男漫畫家與石智亨副編輯擔任共同代表，石智亨選定「Studio Ginger」一個名字，就是想保留GINGERtoon的美好回憶，他與羅康南也是在當時一同在網漫界起步的。



能守住Neon網漫，除了編輯們正面的努力外，具俊英私下主動檢舉許冠英本部長一事也相當關鍵。張萬哲原先還擔心具俊英會跟著許冠英被解雇，但尹泰熙代表相當寬容，強調自己接到的是「匿名檢舉」。張萬哲給了具俊英新的挑戰，讓他負責Neon網漫和遊戲公司的業務往來。



我們女主角溫心呢？她轉正職了！在具瑟兒漫畫家回歸的事情上，亦可見她與權編輯曾有的隱形隔閡消除了，權編輯的處事態度也已變得比以往柔軟。除此之外，溫心終於跨過深埋心底最大的障礙。



溫心終於親口說出自己轉換跑道的原因，並不是「誤傷對手」那麼簡單，而是因為對手是朋友，當時的溫心為了勝利不惜攻擊朋友已受傷的腳踝，才會釀下自己也無法原諒自己的傷害。溫心主動見那位名「恩智」的朋友，智恩沒多說話只是抱住她。



Neon網漫編輯部編輯們、漫畫家們、溫心的家人……《今日的網漫》每位登場人物的結局幾乎都做了交代。故事的最後，以Neon網漫編輯們著手搬進總公司作為美好收尾。路途中，具俊英還表明自己仍在等待溫心的告白，溫心只是吞吞吐吐說：「為什麼要等我回答……」



你們喜歡這樣的結局嗎？雖然收視不盡理想，但肯定有許多忠實觀眾在裡頭得到了療癒與慰藉吧！

最後附上溫心結局金句點題「今日的網漫」：

「大家每天都在打造自己的故事，也許有些時候會認為自己走錯方向，但過了幾天後，可能會發現已經成為自己的路。」

「即使有人走得跌跌撞撞，但我們在自己的那條路上，每天都會再前進一點，並堅持到最後。」

「雖然偶爾也會站在需要作出抉擇的分叉路上，但我們仍舊每天都在書寫自己的故事，因為人生就是長篇敘事，就像是今日的網漫一樣，每天都會更新章節。」

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