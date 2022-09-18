【韓網熱帖】二代經典女團 SISTAR 曾被公司內部很多人反對的兩首歌

真的是太讓我意外了！！！

一個是 SISTAR19 的〈Ma Boy〉，據說金時代（公司創辦人）非常喜歡，甚至想給 SISTAR 第一張專輯當主打歌。



另一個是〈我獨自一人〉，據說12個職員裡9個都反對。



▼韓國網友評論：

1. 金時代是擁有真正鼓膜的人

2. 可以理解kkk〈我獨自一人〉全靠SISTAR救活

3.〈我獨自一人〉如果只聽音樂確實有點減分，因為SISTAR的優秀表現才人氣大爆

4.〈我獨自一人〉是被SISTAR的音色和唱功救活，如果換了其他團來唱就...

5.〈Ma Boy〉其實還好，但〈我獨自一人〉開頭的歌詞放在當時也感覺有些過時kkk真的是SISTAR救活的

6. 能理解，我一開始也很驚訝：SISTAR竟然會唱〈我獨自一人〉這樣憂鬱的歌？

7. SISTAR一直給人健康性感的印象，但〈我獨自一人〉有些陰暗，所以才被反對吧

8. 我覺得這是SISTAR最棒的兩首歌耶

9. Starship好像有不少一開始被反對、推出後大紅的歌耶

10. 如果過半數職員都反對，只管推就對了kkk

11. 不僅歌曲本身，編舞也給人很深印象

12. 居然已經是11年前

13. 好想念SISTAR啊，那麼多好聽的名曲

出處：https://theqoo.net/square/2583573453

圖源：youtube@starshipTV

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