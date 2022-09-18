在電影界站穩腳跟的偶像出身演員！出演作品過半票房成功，網讚：「經常忘記他們是偶像」

近日有韓國網友分享了他心中的4位偶像出身、在電影界擁有一席之地的演員，獲得不少認同！

網友pick的這4位演員都是2世代之後的偶像，認為如無意外，將來也會不斷有電影邀請他們出演。

1. 任時完



《正義辯護人》觀影人次1137萬，超過損益分界點



《想念哥哥》觀影人次107萬



《One Line》觀影人次43萬



《不汗黨：壞傢伙們的世界》觀影人次94萬



《緊急迫降》觀影人次205萬



此外，任時完和千玗嬉連袂主演的懸疑電影《原本以為只是手機掉了》已拍攝完畢，改編自日本的同名小說，講述一名平凡的工薪族掉了記錄自己所有信息的手機之後，生活逐漸陷入崩壞危機的故事。



2. 都敬秀（D.O.）



《CART》觀影人次81萬



《純情》觀影人次24萬



《哥哥》觀影人次298萬，超過損益分界點



《屍蹤七號房》觀影人次34萬



《與神同行》觀影人次1441萬，超過損益分界點



《與神同行：最終審判》觀影人次1227萬，超過損益分界點



《搖擺狂潮》觀影人次146萬



和元真兒一同主演的韓版《不能說的秘密》也已於今年1月殺青，上映時間尚未公佈。



3. 潤娥



《機密同盟》觀影人次781萬，超過損益分界點



《極限逃生》觀影人次942萬，超過損益分界點



《奇蹟：給總統的一封信》觀影人次71萬



《機密同盟2》觀影人次354萬，超過損益分界點、仍在上映中



和安普賢聯袂主演的新片《兩點的約會》也已經殺青，這是潤娥和《極限逃生》導演李相槿二度合作，講述擁有秘密的女人和住在樓上的男人每天見面發生的溫暖搞笑故事。



4. 秀智



《初戀築跡101》觀影人次411萬，超過損益分界點



《桃李花歌》觀影人次31萬



《白頭山：半島浩劫》觀影人次825萬，超過損益分界點



還有一部與湯唯、朴寶劍、鄭有美和崔宇植一同主演的科幻片《Wonderland》，講述名為「Wonderland」的人工智慧服務讓人與深愛卻已經離世的人進行視訊通話、獲得心靈安慰的故事。這部片原本計劃2021下半年上映，但至今未有確定消息T^T



韓網友：「任時完真的無可爭議」、「一開始以為任時完就是演員出道的」、「無法想像沒有都敬秀的《搖擺狂潮》」、「潤娥的演技越來越好了」、「《初戀築跡101》是正統愛情電影票房冠軍，讓秀智收穫『國民初戀』稱號」、「4位演員都很棒，經常忘記他們是偶像出身」、「我最愛的寶劍和秀智演戀人的《Wonderland》，今年能看到上映嗎？」

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