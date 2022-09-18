【分集劇情】《小女子》孝璘「最害怕的畫面」把仁珠嚇到失魂，花英去世當晚現場影片曝光！（ep.5）

議員夫妻的雙面生活逐漸被揭開，仁珠以為她可以跟元尚雅成為朋友，但事實果真如此嗎？

tvN新劇《小女子》改編自同名小說，講述貧窮但感情融洽的三姊妹，以各自方式對抗韓國最有錢有勢家族的故事。 第5集裡，人前光鮮亮麗、恩愛有加的議員夫婦，在夜晚無人知曉的時刻爆發矛盾，可憐的女兒被嚇得瑟瑟發抖，竟要通過傷害自己獲得平靜......



*以下內容包含《小女子》第5集關鍵劇情！



「24小時演員」元尚雅

仁珠為了拿到新加坡的700億而同意為元尚雅工作。 元尚雅對忍住說，她夢想成為總統夫人，所以在眾多追求者中選擇了野心最大的朴載相；為了襯托出丈夫實力出眾，她故意表現出美麗無腦、愛慕虛榮的公眾形象，24小時不間斷扮演議員夫人這一角色。 即便被跟蹤和限制出行，只要朴載相不傷害孝璘，一切她都願意忍耐。



仁珠對尚雅的印象從「瘋子」轉為「可憐人」，道日則認為這些不過是尚雅的演技，笑仁珠對親眼所見都信以為真，讓仁珠感到困惑。



元將軍的蘭花

仁京和鍾浩以拍紀錄片的名義調查元將軍資助的學校，發現一直針對她的同事張瑪麗就是這裡的校友。 仁珠看到鍾浩在線人車禍現場撿回來的藍色蘭花，拿出自己在申理事事故現場撿到的蘭花，比對後發現完全一致。 仁京意識到這些命案全部與朴載相有關，但還未來得及行動便被公司革職。



孝璘最害怕的畫面

孝璘羨慕仁惠的繪畫天賦，仁惠說她只是畫下經常看到的恐怖畫面，建議孝璘也如是嘗試。 孝璘於是畫下這一幕：暗紫色背景中，一個女子雙腿懸空、仿彿和幾件衣服並排掛在一起，腳上是一雙紅色高跟鞋。 仁珠偶然看到畫後大驚失色，追問孝璘為何畫下她朋友去世的模樣。 孝璘沒有回答，只是躲在車裡看花英去世當晚的汽車行駛記錄，仁珠驚恐地發現那晚去過花英家的人，就是朴載相。



下集預告裡，仁京詢問姑婆跟照片中的人是什麼關係，姑婆露出緊張的神色。 仁惠認為孝璘是被蘭花勾起深藏的記憶，仁珠悟到：「所有死亡都用蘭花連接起來了。」 超期待今晚的發展！



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