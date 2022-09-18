【韩网热帖】二代经典女团 SISTAR 曾被公司内部很多人反对的两首歌

真的是太让我意外了！！！

一个是 SISTAR19 的〈Ma Boy〉，据说金时代（公司创办人）非常喜欢，甚至想给 SISTAR 第一张专辑当主打歌。



另一个是〈我独自一人〉，据说12个职员里9个都反对。



▼韩国网友评论：

1. 金时代是拥有真正鼓膜的人

2. 可以理解kkk〈我独自一人〉全靠SISTAR救活

3.〈我独自一人〉如果只听音乐确实有点减分，因为SISTAR的优秀表现才人气大爆

4.〈我独自一人〉是被SISTAR的音色和唱功救活，如果换了其他团来唱就...

5.〈Ma Boy〉其实还好，但〈我独自一人〉开头的歌词放在当时也感觉有些过时kkk真的是SISTAR救活的

6. 能理解，我一开始也很惊讶：SISTAR竟然会唱〈我独自一人〉这样忧郁的歌？

7. SISTAR一直给人健康性感的印象，但〈我独自一人〉有些阴暗，所以才被反对吧

8. 我觉得这是SISTAR最棒的两首歌耶

9. Starship好像有不少一开始被反对、推出后大红的歌耶

10. 如果过半数职员都反对，只管推就对了kkk

11. 不仅歌曲本身，编舞也给人很深印象

12. 居然已经是11年前

13. 好想念SISTAR啊，那么多好听的名曲

出处：https://theqoo.net/square/2583573453

图源：youtube@starshipTV

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻