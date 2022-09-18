趙宇鎮瘋狂的存在感！今年（2022年）以《王者製造》拿下百想男配，《毒梟聖徒》、《鬼怪》裡「勁歌熱舞」展現反差萌

趙宇鎮不管飾演什麼角色都很有自己的感覺耶！

Netflix原創劇《毒梟聖徒》於上週公開全集數，描述韓國企業家姜仁久（河正宇 飾），在別無選擇下只能冒著生命危險加入國家情報院的秘密任務，前往蘇利南逮捕大毒梟全耀煥（黃晸珉 飾）的故事。



趙宇鎮於劇中飾演朝鮮族「卞基泰」，眼神相當兇狠，身上有多處刺青。為了人物設定，還秀了幾句中文臺詞。通過發音和語調，可以感受到他下了功夫。這樣的他在劇中「有反轉」，有網友更表示：「趙宇鎮是《毒梟聖徒》裡最帥氣的人物！」

趙宇鎮今年（2022年）以電影《王者製造：選戰之狐》拿下「百想藝術大賞」之「電影部門男配角賞」，還出演《外星＋人》和《獵首密令》等作品。他以《孤單又燦爛的神－鬼怪》的「金秘書」一角打開知名度，之後陸續出演《芝加哥打字機》、《陽光先生》、《Happiness》等電視劇。電影方面則有《局內人》、《金權性內幕》、《1987：黎明到來的那一天》、《錢力遊戲》、《永生戰》等，都令觀眾印象深刻。

有趣的是，趙宇鎮還是韓劇裡隱藏的「Dancing King」！Netflix官方就以《毒梟聖徒》、《陽光先生》和《鬼怪》混剪一段小短片，大叔看起來相當沉醉於音樂和舞蹈之中啊～（笑）



說到趙宇鎮，還有個有趣的TMI，就是到現在似乎還是有很多觀眾，以為他與金炳哲是同個演員！兩人都曾出演過《鬼怪》和《陽光先生》，金編也忍不住在《陽光先生》裡，調侃兩位演員長得太像的事情，各位有分辨出來嗎～？

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