外國網友熱拍韓國這個地方，髒亂差窮代表社區！氣炸韓國人：別秀你們的優越感

韓國知名網路交流論壇 theqoo 中出現了一則名為「在國外很流行的韓國影片」的帖子，引爆本土網友的討論。

近些年來，隨著K-Drama、K-Moive和K-POP在全球的大流行，越來越多的外國人開始關注到了韓國，電影《寄生上流》、電視劇《魷魚遊戲》 和諸多愛豆團成為了外國人了解韓國的一個渠道，充滿新奇的同時因為視角相對片面，從而也促使了YouTube等平台上湧現不少通過鏡頭紀錄真實韓國生活的博主，一名西班牙語圈、 擁有206萬的YouTube頻道「Portillo」關於韓國的影片點擊率達到了281萬，引起了爆炸性的反應，而他鏡頭的聚焦點則是韓國首爾富豪聚集地-江南區裡被稱為貧民村的「九龍村」，向網友們介紹鮮為人知的韓國社會不發達的一面。 九龍村也吸引了其他國外博主的到來，他們毫不粉飾地記錄下了九龍村的陰暗面，一邊是燈火光明的摩天大廈，一邊是21世紀還在使用煤炭的破舊貧民村，巨大的現實差距看得不少網友唏噓。



這些影片下方也有來自全球各地網友的留言，他們稱：「沒有這類影片，我們就看不到這麼多國家的真實狀況」、「任何國家都有兩面性，我喜歡這些影片，韓國是我最想要了解的國家，想要了解它的每一個角落，已經決定去韓國時候第一個要去的地方，就是九龍村」、「 現代與先進都市的差異以及貧富差距，太讓人震驚了，看完有一種無力感」等。



相關內容被搬到韓網上之後也引起了本土網友的熱烈討論，表示：「秀什麼優越感，看到了你們想看的東西了？ 哪個國家沒有貧富差距？ 你們國家沒有窮人嗎」、「說得好像你們自己國家全都是富人一樣」、「拍到其他國家髒亂差的一面才能填補這幫人的虛榮心」、「我們從來沒有藏著掖著，你們都不看《寄生上流》的嗎？」 、「這些博主自己的國家貧富差距更大」、「麻煩你們先去關注自己國家的窮人」等。

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