八部沒有後續消息、但希望可以拍出第二季的熱門韓劇作品！你心中最大的遺憾是哪一齣電視劇呢～

活得越久，遺憾越多啊～！！！TAT

最近真的有非常多好看又熱門的韓劇準備推出第二季，但想必也有一大堆瘋狂被敲碗第二季，卻始終無消無息無定案的好作品！成為你人生中最大的遺憾…。

M編今天整理了八部口袋名單跟大家分享，但肯定是會有遺漏的！所以也歡迎大家留言分享一下你最想看到第二季推出的韓劇作品喔～

▼2022年Watcha《語意錯誤》講述如機器人的理工學弟－秋尚宇（朴宰燦 飾），遇上放蕩不羈的視覺設計系學長男－張宰英（朴栖含 飾），兩人一起製作手遊，經過意外碰撞後萌生愛情的浪漫故事。雖然編導都說過很想拍第二季，但是目前還沒有確定的消息，重要的是…大家一定會先等朴栖含明年底退伍的！



*電影版預告：



▼2021年Netflix《Move to Heaven：我是遺物整理師》講述對這個世界毫無期待的前科者－曹尚久（李帝勳 飾），與患有亞斯伯格症候群的青年－韓可魯（陳俊翔 飾）一起營運「天堂移居」遺物整理公司，逐漸領悟到人生、死亡的溫情故事。這部劇看了絕對會哭到不能自己，演員們都很有意願再次接演，但官方始終沒有續季的消息真的好遺憾，希望有生之年可以等到。



▼2019年tvN《愛的迫降》講述因意外被迫在北韓降落的財閥繼承人－尹世理（孫藝真 飾），與隱藏、守護並愛上她的朝鮮軍官－李正赫（炫彬/玄彬 飾）之間跨越國界的浪漫愛情故事。兩人在現實中也成為了真正的夫妻，看來只要他們點頭，一定是會讓各大製作公司搶破頭求拍第二季的吧！XD



▼2019年SBS《浪行驚爆點VAGABOND》講述動作替身演員－的車達建（李昇基 飾）原本過著平凡生活卻意外被捲入陰謀墜機事件，與國情院特務－高海麗（秀智 飾）攜手調查找出真相的故事。本劇拍攝規模與演員陣容都相當浩大且留有伏筆、仍舊有超多疑點，但似乎是相當困難達成續拍，目前也無續季消息。



▼2019年tvN《德魯納酒店》講述負責經營酒店的精英－具燦星（呂珍九 飾），成為「德魯納酒店」的人類經理，與像月亮般高傲美麗的社長－張滿月（IU/李知恩 飾）一起經營酒店招待鬼魂的故事。一整季的故事相當完整，但這個題材跟故事架構以及演員陣容…等等，不拍第二季真的是太可惜，至今仍有許多忠實觀眾在等待著。



▼2018年OCN《火星生活》講述因為突發事件穿越到過去的警察－韓泰柱（鄭敬淏 飾），為了恢復原來生活與1988年的重案組警察－姜東哲（朴誠雄 飾），聯手調查、解決連環殺人案的故事。這部劇最可惡的點就是內容超好看又留下伏筆，兩位主角之後又合作了韓劇《當惡魔呼喊你的名字》和電影《大巫家》，但大家最想看的續作還是《火星生活》啊啊啊啊。



▼2018年tvN《Live：轄區現場》由李光洙和鄭有美主演，以警察局裡發生的事件為中心，講述努力維護日常重要價值及正義的警察們之間喜怒哀樂的故事。真的是將警察的日常與無奈拍得相當徹底，也引發許多觀眾共鳴，非常值得拍出第二季的作品。



▼2016年tvN《Signal 信號》可以說是許多人心中的最強神劇，由李帝勳、趙震雄、金惠秀（金憓秀）主演，用一台無線電將兩個時空線串聯在一起辦案，劇中許多經典台詞與橋段至今仍令人印象深刻，雖然中間斷斷續續有續季消息，卻始終無法定案，原班人馬更是難上加難，我們能否等到出續作來臨的那一天呢？



除了上述的作品之外，你心中也有雖然沒有定案消息，卻渴望看到第二季的作品嗎？歡迎留言跟我們分享！

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