赵宇镇疯狂的存在感！今年（2022年）以《王者制造》拿下百想男配，《毒枭圣徒》、《鬼怪》里「劲歌热舞」展现反差萌

赵宇镇不管饰演什么角色都很有自己的感觉耶！

Netflix原创剧《毒枭圣徒》於上周公开全集数，描述韩国企业家姜仁久（河正宇 饰），在别无选择下只能冒著生命危险加入国家情报院的秘密任务，前往苏利南逮捕大毒枭全耀焕（黄晸珉 饰）的故事。



赵宇镇於剧中饰演朝鲜族「卞基泰」，眼神相当凶狠，身上有多处刺青。为了人物设定，还秀了几句中文台词。通过发音和语调，可以感受到他下了功夫。这样的他在剧中「有反转」，有网友更表示：「赵宇镇是《毒枭圣徒》里最帅气的人物！」

赵宇镇今年（2022年）以电影《王者制造：选战之狐》拿下「百想艺术大赏」之「电影部门男配角赏」，还出演《外星＋人》和《猎首密令》等作品。他以《孤单又灿烂的神－鬼怪》的「金秘书」一角打开知名度，之后陆续出演《芝加哥打字机》、《阳光先生》、《Happiness》等电视剧。电影方面则有《局内人》、《金权性内幕》、《1987：黎明到来的那一天》、《钱力游戏》、《永生战》等，都令观众印象深刻。

有趣的是，赵宇镇还是韩剧里隐藏的「Dancing King」！Netflix官方就以《毒枭圣徒》、《阳光先生》和《鬼怪》混剪一段小短片，大叔看起来相当沉醉於音乐和舞蹈之中啊～（笑）



说到赵宇镇，还有个有趣的TMI，就是到现在似乎还是有很多观众，以为他与金炳哲是同个演员！两人都曾出演过《鬼怪》和《阳光先生》，金编也忍不住在《阳光先生》里，调侃两位演员长得太像的事情，各位有分辨出来吗～？

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