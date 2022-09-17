玉澤演、河錫辰、鄭恩地主演《BLIND》詭異開播！玉澤演馬上成為作案嫌疑人！（含EP.1劇透）

第一集就那麼刺激！

tvN全新金土劇《BLIND》（局中人）昨晚詭異開播，取得全韓AGB 3.4%收視佳績，單集便遠遠超越上一檔《流星》平均1.4%收視成績。各國網友也對《BLIND》營造的氛圍頗有好評。

如先前釋出的預告所示，玉澤演飾演的其中一位主角柳成俊，明明是辦案刑警卻直接成為了嫌疑人，故事便從他成為嫌疑人的源起說起。



故事最早要回溯十多年前，5個「只有號碼沒有名字」的男孩被幾個警衛及狗狗追趕，結果5個男孩下場都很淒慘。



十多年後，一名20歲的女子白智恩慘遭毒手，屍體嘴角還被割開成大咧嘴。柳成俊是辦案的刑警之一，他從白智恩父親口中聽見「老鄭」這個人物，比對之下發現符合行車紀錄器所錄到的嫌疑人，將之逮捕。



幾週後開始了國民審判，法官為柳成俊的哥哥柳成勳（河錫辰 飾），9位陪審員中有柳成俊遇見過的社工趙恩琪（鄭恩地 飾）。被告鄭滿春堅決否認犯案，倒表明自己威嚇白智恩時，柳成俊也在現場！



柳成俊出現在白智恩身邊，這畫面是鄭滿春的想像還是真實畫面？柳成勳一直擔心柳成俊會闖出大禍，這下真的發生了？另外，為何有人蒐集了9位陪審員的資料，從預告還顯示他們會陸續遇害？



本集最後也揭曉一開始的5個男孩中，其中一個是柳成俊，而追趕他的一個警衛就是白智恩的父親白文剛。



▼今晚播出的第2集預告



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