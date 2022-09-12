本週五就要播啦！《Blind》第1集驚悚預告出爐，玉澤演竟從刑警變成嫌疑犯

就喜歡這種OCN式驚悚！

由玉澤演、河錫辰與鄭恩地主演的犯罪懸疑劇《Blind》（台譯：Blind局中人）即將在16日本週五播出，tvN官方已釋出第一集預告片。

《Blind》由《Andante》權基慶編劇執筆、《隧道》申勇輝導演執導，劇情講述冤枉的受害者們，與對真相視若無睹的加害者們之間的故事，故事就從三位主角因捲入陪審員連續殺人案而相遇開始說起。玉澤演飾演刑警「柳成俊」，河錫辰飾演法官兼柳成俊的哥哥「柳成勳」，鄭恩地飾演社工師「趙恩琪」。

先前，一分鐘精華預告首度透露出劇情圍繞著「頸鍊連續殺人案」，而這一連串的案子又牽扯到參與審判的9名陪審員包括趙恩琪，刑警柳成俊還因為出現在犯罪現場成為嫌疑犯。趙恩琪想相信柳成俊，但柳成俊的哥哥卻因為法官身分必須懷疑柳成俊。



▼一分鐘精華預告



第一集預告透露出更多。開頭就是伴隨著淒厲叫聲的慘案發生，接著柳成俊下定決心要抓到犯人、試著揣測犯人的心理：「是誰呢？對你有那麼深的怨恨。」不過，看似冷靜的柳成俊私下暴走行徑卻不少，在酒店和人大打出手、在法庭上也暴走和被告對峙。



接下來的畫面，一面是柳成勳和柳成俊的心理戰，柳成勳回想起弟弟柳成俊的暴力過往，對他提問：「（你這麼做）應該有別的理由吧？」一面是趙恩琪深受危險仍勇敢對犯人說出口：「你不是人，是怪物吧？」



最震驚是最後一幕，柳成勳問：「白智恩，是你做的嗎？」畫面對應的竟是柳成俊，這是故弄玄虛還是？



▼第一集預告



究竟，「頸鍊連續殺人案」和9名陪審員的關係為何？是因為9名陪審員誤判了案子，才陸陸續續遭到報復追殺嗎？柳成俊是正派還是反派？對於看過《黑道律師文森佐》的觀眾，也許都會對這答案抱持著一定的懷疑態度吧（笑）。

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