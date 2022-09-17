玉泽演、河锡辰、郑恩地主演《BLIND》诡异开播！玉泽演马上成为作案嫌疑人！（含EP.1剧透）

第一集就那么刺激！

tvN全新金土剧《BLIND》（局中人）昨晚诡异开播，取得全韩AGB 3.4%收视佳绩，单集便远远超越上一档《流星》平均1.4%收视成绩。各国网友也对《BLIND》营造的氛围颇有好评。

如先前释出的预告所示，玉泽演饰演的其中一位主角柳成俊，明明是办案刑警却直接成为了嫌疑人，故事便从他成为嫌疑人的源起说起。



故事最早要回溯十多年前，5个「只有号码没有名字」的男孩被几个警卫及狗狗追赶，结果5个男孩下场都很凄惨。



十多年后，一名20岁的女子白智恩惨遭毒手，尸体嘴角还被割开成大咧嘴。柳成俊是办案的刑警之一，他从白智恩父亲口中听见「老郑」这个人物，比对之下发现符合行车纪录器所录到的嫌疑人，将之逮捕。



几周后开始了国民审判，法官为柳成俊的哥哥柳成勋（河锡辰 饰），9位陪审员中有柳成俊遇见过的社工赵恩琪（郑恩地 饰）。被告郑满春坚决否认犯案，倒表明自己威吓白智恩时，柳成俊也在现场！



柳成俊出现在白智恩身边，这画面是郑满春的想像还是真实画面？柳成勋一直担心柳成俊会闯出大祸，这下真的发生了？另外，为何有人搜集了9位陪审员的资料，从预告还显示他们会陆续遇害？



本集最后也揭晓一开始的5个男孩中，其中一个是柳成俊，而追赶他的一个警卫就是白智恩的父亲白文刚。



▼今晚播出的第2集预告



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