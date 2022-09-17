金永大可望接演新漫畫改編劇《白晝之月》

演員金永大傳出可能接演人氣網路漫畫所改編的電視劇《白晝之月》，其所屬公司也表示已接獲演出提案，目前正在研討中。

以同名網路人氣漫畫為原著來改編的電視劇《白晝之月》，描述時間停止了的男子以及時間流逝的女子，來往於過去與現在之間的糾葛故事。這部作品的時空背景設定於現代以及三國時代的穿越，展開一場奇幻的愛情故事，其中還包含懸疑驚悚元素，完結後更獲得網友評分9.9的高分，廣受讀者們的喜愛。

演員金永大也收到了邀請出演本劇的男主角「道夏」，這角色有著高挑修長的外型，以及充滿魅力的眼神，在劇中又被稱作「少爺」，擁有爆發性的人氣。「道夏」雖然設定為身處於現代的角色，但在「俊吾」倒下後又起身時，兩個靈魂卻同時存在於一個身體裡，停留在21世紀的道夏以及擁有三國時代外型的道夏，將由金永大完美演繹。



其實本部網漫作品《白晝之月》早在2017年就傳出可能改編為電視劇，但之後也一直沒有新的消息，讓喜愛這部作品的讀者們也非常好奇。而模特兒出身，擁有高挑身材的演員金永大，曾因外型酷似演員姜棟元而備受矚目，先後演出了《意外發現的一天》《The Penthouse》《流星》，接下來新作品《禁婚令》也將與觀眾們見面。大家對於他是否能接演《白晝之月》也充滿期待。

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