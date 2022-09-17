NCT DREAM Jeno時裝週走秀獲好評！網友：他帥到在發光，快存下來當桌布 ♥

Jeno太耀眼，已經帥到紐約去了。

近日NCT DREAM成員Jeno出席紐約時裝週，一身亮黑露胸西裝套裝，無扣設計展現出成熟男人味，性感的裝扮讓粉絲嗨到不行，影片已經紅翻推特。Jeno毫不費力的駕馭起這套特殊西裝，完美融入時裝週氣息，果然衣服的完成度終究在臉XD而這次出席讓粉絲超興奮，Jeno的姿態及氣場驚豔全場，完全是件藝術品～



Jeno那對精緻的笑眼及長睫毛再度融化人心，暖心的他雖然時間緊迫，還是盡可能的為粉絲簽專輯，善良的舉動讓現場全被圈粉，Jeno真的一笑傾城呀，這雙眼睛不知道讓多少粉絲跌在坑裡出不來，我也好想和笑咪咪大狗狗對視！



這次Jeno出席的首要目的，是為知名設計師Peter Do 2023春夏時裝秀開場，他是第一個為紐約時裝週開場的韓國偶像，粉絲為他感到超驕傲，這趟也旅程中Jeno也不負期待獲得時尚界好評，留下超多帥氣時尚照，每張都超適合存下來當桌布！



這次合作的設計師Peter Do也曾為NCT另一成員Johnny打造出席Met Gala禮服，高大的身型穿上三件式西裝，雙排扣大衣的黑綢緞布料襯托出高級時裝感，帥到看過一眼就忘不掉。



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