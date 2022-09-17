金永大可望接演新漫画改编剧《白昼之月》

演员金永大传出可能接演人气网路漫画所改编的电视剧《白昼之月》，其所属公司也表示已接获演出提案，目前正在研讨中。

以同名网路人气漫画为原著来改编的电视剧《白昼之月》，描述时间停止了的男子以及时间流逝的女子，来往於过去与现在之间的纠葛故事。这部作品的时空背景设定於现代以及三国时代的穿越，展开一场奇幻的爱情故事，其中还包含悬疑惊悚元素，完结后更获得网友评分9.9的高分，广受读者们的喜爱。

演员金永大也收到了邀请出演本剧的男主角「道夏」，这角色有著高挑修长的外型，以及充满魅力的眼神，在剧中又被称作「少爷」，拥有爆发性的人气。「道夏」虽然设定为身处於现代的角色，但在「俊吾」倒下后又起身时，两个灵魂却同时存在於一个身体里，停留在21世纪的道夏以及拥有三国时代外型的道夏，将由金永大完美演绎。



其实本部网漫作品《白昼之月》早在2017年就传出可能改编为电视剧，但之后也一直没有新的消息，让喜爱这部作品的读者们也非常好奇。而模特儿出身，拥有高挑身材的演员金永大，曾因外型酷似演员姜栋元而备受瞩目，先后演出了《意外发现的一天》《The Penthouse》《流星》，接下来新作品《禁婚令》也将与观众们见面。大家对於他是否能接演《白昼之月》也充满期待。

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