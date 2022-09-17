NCT DREAM Jeno时装周走秀获好评！网友：他帅到在发光，快存下来当桌布 ♥

Jeno太耀眼，已经帅到纽约去了。

近日NCT DREAM成员Jeno出席纽约时装周，一身亮黑露胸西装套装，无扣设计展现出成熟男人味，性感的装扮让粉丝嗨到不行，影片已经红翻推特。Jeno毫不费力的驾驭起这套特殊西装，完美融入时装周气息，果然衣服的完成度终究在脸XD而这次出席让粉丝超兴奋，Jeno的姿态及气场惊艳全场，完全是件艺术品～



Jeno那对精致的笑眼及长睫毛再度融化人心，暖心的他虽然时间紧迫，还是尽可能的为粉丝签专辑，善良的举动让现场全被圈粉，Jeno真的一笑倾城呀，这双眼睛不知道让多少粉丝跌在坑里出不来，我也好想和笑咪咪大狗狗对视！



这次Jeno出席的首要目的，是为知名设计师Peter Do 2023春夏时装秀开场，他是第一个为纽约时装周开场的韩国偶像，粉丝为他感到超骄傲，这趟也旅程中Jeno也不负期待获得时尚界好评，留下超多帅气时尚照，每张都超适合存下来当桌布！



这次合作的设计师Peter Do也曾为NCT另一成员Johnny打造出席Met Gala礼服，高大的身型穿上三件式西装，双排扣大衣的黑绸缎布料衬托出高级时装感，帅到看过一眼就忘不掉。



你还知道哪些偶像时尚度爆棚，超期待看到他走秀的吗？来留言讨论吧！

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