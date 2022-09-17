沒完沒了的尋寶記！《獵鑽緝兇》懸疑小說般開放式結局招來兩極評價，到底是爛尾還是編劇神來一筆呢

小編個人覺得很精彩耶！

《獵鑽緝兇》（ADAMAS）從開播以來討論度就較同期戲劇低迷，15日已播出第16集大結局，沒想到招來各社群網站上全球網友強烈的批判。

第16集結局內容，宋秀玄（池晟 飾）慘遭李組長（吳代煥 飾）毒手並棄之大海，河宇信（池晟 飾）面對李組長的挑釁仍開槍，讓特搜本部逮捕李組長，接著因為失去宋秀玄而陷入悲傷之中。



另一邊尹太陽（朴惠恩 飾）沒有對殷惠秀（徐智慧 飾）下手，因為殷惠秀給了更吸引她的提議。尹太陽選擇讓權賢祖癱瘓──用姐姐尹秘書對她做過的方式──讓尹秘書變得不幸。



李組長接受訊問時強調特搜本部與A組無異，拖時間等待上級指示。河宇信聽懂了李組長的言外之意──掌控他的人是殷惠秀。河宇信拿著阿達瑪斯和殷惠秀交易，殷惠秀也讓李組長選擇：接受審判扛下所有罪名，還是逃跑被擊斃。



海松終究在殷惠秀的庇護之下安然無恙，無論金瑞熙（李秀敬 飾）撰寫的報導真實性多高，全都無人相信。河宇信決定用自己的長才將一切撰寫成小說，並且強調「與實際案件無關」，想用反方式藉此引發關注。



故事最後，河宇信又收到了一封匿名信寫著：「宋秀玄還活著，尋找阿達瑪斯吧」，他來到宋秀玄失蹤的海邊，手上拿著真正的阿達瑪斯……



直到最後都沒能揭曉宋秀玄究竟是生是死，《獵鑽緝兇》採開放式結局讓網友罵慘！許多網友滿頭問號、無法接受這樣的結局，有人直言「爛尾」，也有人怒喊：「千萬不要來第二季！」推特上網友創意十足，用圖片表示自己看完的情緒「很複雜」，或是直言：「阿達瑪斯又被河宇信偽造，有其父必有其子。」



#AdamasEp16 #SpoilerAlert



Ini kampret sih endingnya....



1. "Song Suhyeon still alive. Find Adamas", kalimat ini jd ending scene gantung yg bikin bertanya2 gmn nasib Suhyeon?







cont- pic.twitter.com/F1fY622tdW — (@FajarAbhirama09) September 16, 2022

不過，亦有不少網友給予正面評價，認為《獵鑽緝兇》從情節不斷的把觀眾玩弄於股掌之間，到最後的開放式結局，「就是部懸疑小說」，反倒稱讚編劇這樣的手法。更有網友點出重點：只要阿達瑪斯還在，爭奪戰就會層出不窮上演。

結局金瑞熙與河宇信的對話也有可能是整部劇的重點：真實的報導不一定有人相信，虛構的小說卻有人願意相信，又或者說：報導也許都經過捏造，小說反而才是真的。你們覺得呢？

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