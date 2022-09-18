外国网友热拍韩国这个地方，脏乱差穷代表社区！气炸韩国人：别秀你们的优越感

韩国知名网路交流论坛 theqoo 中出现了一则名为「在国外很流行的韩国影片」的帖子，引爆本土网友的讨论。

近些年来，随著K-Drama、K-Moive和K-POP在全球的大流行，越来越多的外国人开始关注到了韩国，电影《寄生上流》、电视剧《鱿鱼游戏》 和诸多爱豆团成为了外国人了解韩国的一个渠道，充满新奇的同时因为视角相对片面，从而也促使了YouTube等平台上涌现不少通过镜头纪录真实韩国生活的博主，一名西班牙语圈、 拥有206万的YouTube频道「Portillo」关於韩国的影片点击率达到了281万，引起了爆炸性的反应，而他镜头的聚焦点则是韩国首尔富豪聚集地-江南区里被称为贫民村的「九龙村」，向网友们介绍鲜为人知的韩国社会不发达的一面。 九龙村也吸引了其他国外博主的到来，他们毫不粉饰地记录下了九龙村的阴暗面，一边是灯火光明的摩天大厦，一边是21世纪还在使用煤炭的破旧贫民村，巨大的现实差距看得不少网友唏嘘。



这些影片下方也有来自全球各地网友的留言，他们称：「没有这类影片，我们就看不到这么多国家的真实状况」、「任何国家都有两面性，我喜欢这些影片，韩国是我最想要了解的国家，想要了解它的每一个角落，已经决定去韩国时候第一个要去的地方，就是九龙村」、「 现代与先进都市的差异以及贫富差距，太让人震惊了，看完有一种无力感」等。



相关内容被搬到韩网上之后也引起了本土网友的热烈讨论，表示：「秀什么优越感，看到了你们想看的东西了？ 哪个国家没有贫富差距？ 你们国家没有穷人吗」、「说得好像你们自己国家全都是富人一样」、「拍到其他国家脏乱差的一面才能填补这帮人的虚荣心」、「我们从来没有藏著掖著，你们都不看《寄生上流》的吗？」 、「这些博主自己的国家贫富差距更大」、「麻烦你们先去关注自己国家的穷人」等。

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