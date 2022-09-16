(G)I-DLE 10月回歸，宣傳照奇怪的圈圈+封面設計都在暗示？粉絲：是穗珍要復出了嗎～

人氣女團(G)I-DLE公開全新迷你專輯宣傳照，被廣大粉絲猜測暗藏玄機。

(G)I-DLE將於10月17日攜第5張迷你專輯《I LOVE》回歸，日前公開了新專輯的預告，同時曝光的還有專輯樣式，共有3類，其中的X-file最為吸引人。 黃色的底色上印著紅色的字體，薇娟、MINNIE、小娟、雨琦、舒華等5名成員的名字躍然紙上。





然而，在小娟和雨琦的名字中間有一個奇怪的圈圈，隔開了兩名成員的名字，這就引發了粉絲們的關注，不少人猜測已經退隊的穗珍是否會借著本次的新專輯復出。 穗珍和小娟是同齡，而封面照上的名字按年齡大小排列，恰好小娟之後又是個神秘的圓圈，其他成員之間沒有任何標識，很難不引發粉絲的好奇心。



而專輯的設計風格似乎也加重了粉絲們的猜測，專輯的插圖風格源自已去世的美國演員瑪麗蓮·夢露（Marilyn Monroe），而穗珍數次在公開場合透露過自己的偶像正是瑪麗蓮·夢露，也難怪不少粉絲猜測這是在為穗珍的復出與回歸做鋪墊。 不過，對於網路上網友們的各類猜測，無論是CUBE娛樂還是(G)I-DLE都未有任何回應。



2021年2月，童星出身的演員徐信愛在個人IG上爆料自己上學期間慘遭穗珍霸凌2年，經過6個月的拉鋸戰之後，事情以穗珍退出(G)I-DLE結束。然而也有網友爆料徐信愛其實也是校暴加害者，一時間另「雙徐」事件撲朔迷離。2022年9月，穗珍的律師透露「有人曾指出中學1年級時遭受到了徐穗珍的校暴，其實當時徐穗珍已經被校暴對策自治委員會判為『無嫌疑』，而且她本人其實是受到前輩壓迫的校暴受害者。 不過，徐穗珍確實在中學期間捲入一些不好的事情中，因為輕率的言行和其他同學發生不快，但那些都不屬於校暴行為。 」

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