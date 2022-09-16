疑似BTS V&BLACKPINK Jennie同遊照再被公開！親吻、祈福很甜蜜！同日G-Dragon參加女模生日派對上熱搜

防彈少男團V和BLACKPINK Jennie新一輪合影曝光。

16日，韓國各大網站出現了多張疑似是V和Jennie的情侶照，親吻、互拍、祈福，兩人看上去十分幸福。 這組照片被推測是今年5月V和Jennie首次爆出戀愛緋聞的「濟州島同遊」時期的照片。



제니 뷔 여행 또 떴다 pic.twitter.com/0Aj4hOQsho — 허니제이 결혼 취소해 (@honeyjnaekko) September 15, 2022

照片一經曝光就在粉絲間炸開了鍋，眾人留言表示：「怎麼看都是V和Jennie啊」、「如果真的在談戀愛，公司應該會公開」、「感覺又是PS的照片」等。 這次HYBE娛樂和YG娛樂依舊保持沉默，未對照片做出任何回應。

16日下午1時（韓國當地時間），BLACKPINK將發行第2張常規專輯《BORN PINK》，兩天前她們在位於首爾聖水洞的某復合文化空間內舉行了Private Listening Party（私人邀請-專屬派對），邀請了知名演員、歌手、 名人等率先聆聽新曲，據說極其私密，連經紀人都不能進入。 而Jennie的現任緋聞男友V也是被邀請的嘉賓之一，當晚出席了派對活動。

另一邊，Jennie的前緋聞男友G-Dragon也在同一天登上了韓網今日的熱搜，原因則是他參加了女模安雅凜（音譯）和雙胞胎妹妹的生日派對。 安雅凜在個人IG上公開了派對現場照，除了GD之外，賓客中還有Sistar的寶拉、演員李洙赫、2NE1的Sandara Park等。 安雅凜妹妹的SNS上po出了GD和李洙赫的合影，GD也轉發到了自己的SNS中。



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