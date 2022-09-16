沒有韓國人沒看過這張照片～最完美證件照的範本就是她：美到被網站盜用！

只要是韓國人，必定看過這張證件照！！！

標準的鵝蛋臉，精緻的五官，白皙的皮膚，幹練整潔的髮型，還有令人信服的淺笑，只要你會上網，就絕對看過這張照片，該照片堪稱證件照範本，而照片裡的主人公就是女演員李主儐。



李主儐曾經解釋過讓她出圈的那張證件照片其實是為了用作電視劇道具而拍，她也將這張照片上傳至個人的社交帳號，獲得不少網友大讚「這樣的神仙顏值太不科學！」但隨後這張照片也遭許多詐騙網站盜用她，引起了不少法律糾紛，讓李主傧十分困擾。



李主儐之前出演了Netflix的《紙房子：韓國篇》，飾演韓半島統一造幣廠會計部員工「尹尾善」，同時是造幣廠廠長趙泳旻（朴明勛 飾）的婚外情對象，因為長相甜美，氣質出眾，被觀眾們讚為「最美會計」。 李主儐也並非是空有顏值的「花瓶演員」，《紙房子：韓國篇》裡全素顏出鏡，完全不在乎容貌，和金智勛在緊張的挾持與對峙戲份中迸發出火熱的化學反應，再加上熱辣的19禁場面，實在太HOT了。



別看李主儐長得嬌嬌弱弱，其實超具運動天賦，11歲開始練習拳擊，還在2004年舉辦的「青少年女子業餘拳擊大賽」上獲得冠軍。 而芭蕾舞也是她最愛的一項運動，經常在個人社交網上上po出跳芭蕾舞的照片，柔軟度和韌性一流，看似是嬌美人實則力量型，今後走美貌「打女」路線也很不錯。



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