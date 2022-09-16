(G)I-DLE 10月回归，宣传照奇怪的圈圈+封面设计都在暗示？粉丝：是穗珍要复出了吗～

人气女团(G)I-DLE公开全新迷你专辑宣传照，被广大粉丝猜测暗藏玄机。

(G)I-DLE将於10月17日携第5张迷你专辑《I LOVE》回归，日前公开了新专辑的预告，同时曝光的还有专辑样式，共有3类，其中的X-file最为吸引人。 黄色的底色上印著红色的字体，薇娟、MINNIE、小娟、雨琦、舒华等5名成员的名字跃然纸上。





然而，在小娟和雨琦的名字中间有一个奇怪的圈圈，隔开了两名成员的名字，这就引发了粉丝们的关注，不少人猜测已经退队的穗珍是否会借著本次的新专辑复出。 穗珍和小娟是同龄，而封面照上的名字按年龄大小排列，恰好小娟之后又是个神秘的圆圈，其他成员之间没有任何标识，很难不引发粉丝的好奇心。



而专辑的设计风格似乎也加重了粉丝们的猜测，专辑的插图风格源自已去世的美国演员玛丽莲・梦露（Marilyn Monroe），而穗珍数次在公开场合透露过自己的偶像正是玛丽莲・梦露，也难怪不少粉丝猜测这是在为穗珍的复出与回归做铺垫。 不过，对於网路上网友们的各类猜测，无论是CUBE娱乐还是(G)I-DLE都未有任何回应。



2021年2月，童星出身的演员徐信爱在个人IG上爆料自己上学期间惨遭穗珍霸凌2年，经过6个月的拉锯战之后，事情以穗珍退出(G)I-DLE结束。然而也有网友爆料徐信爱其实也是校暴加害者，一时间另「双徐」事件扑朔迷离。2022年9月，穗珍的律师透露「有人曾指出中学1年级时遭受到了徐穗珍的校暴，其实当时徐穗珍已经被校暴对策自治委员会判为『无嫌疑』，而且她本人其实是受到前辈压迫的校暴受害者。 不过，徐穗珍确实在中学期间卷入一些不好的事情中，因为轻率的言行和其他同学发生不快，但那些都不属於校暴行为。 」

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