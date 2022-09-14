[分集劇情]《依法相愛吧》敗訴女王李世榮入坑吧！李昇基「西裝LOOK＋摸頭殺＋雨中披外套＋公主抱」撩到她心動！（EP3）

[有雷]《依法相愛吧》有別於一般法庭戲碼，雖說也是律師的故事，但李昇基與李世榮的甜甜曖昧更有看點。人稱「敗訴女王」而擅長和解的李世榮，秉持「好律師不讓委託人上法庭」的信念，用獨特方式為市井小民解決困擾，李昇基則在一旁守護著莽撞的她，劇情越來越甜〜

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《依法相愛吧》第一宗案件就要解決擾人噪音問題，委託人最後雖然順利被從屋頂救下，金宥利（李世榮飾）卻仍自責因話語刺激了委託人，幸好由金正浩（李昇基飾）摸頭安慰加陪吃宵夜才平復情緒，不過金宥利仍按捺不住小鹿亂撞的心跳，是否即將入坑迷上眼前的金正浩呢？



雖然委託人後來表示是自己的情緒出了狀況，層間噪音使他變得煩躁，金宥利仍主張應提告建商，還找來了居民們大開說明會，不過此時金正浩卻抱持相反意見，認為提告並無法解決眼前的生活，讓宥利與他之間又燃起戰火。不過正浩想出妙計，也是必須扯入都韓建設正要驗收的豪宅別墅，把事情鬧大，才能讓對方正視這個問題。



正浩與Law Cafe成員們組成一個樂團，各自在相鄰不同樓層與房間演奏樂器並透過直播成為合奏表演，展現在不同建物中他們合奏時的和諧度，即表示他們能清楚聽到隔壁樂手的演奏。影片在網路上一發表，正浩與宥利自然被都韓集團法務組約談。宥利成功爭取到每一住戶的賠償金額，甚至還帶了即將驗收的豪宅的投資者們，看看都韓集團是如何偷工減料，讓對方感到相當棘手。



不用上法庭就打了成功的一仗，宥利相當開心淋著雨，正浩卻擔心她感冒而貼心為她披上了外套。開心之餘宥利晚間回到店內，卻發現有人闖入而現場搞得一團亂，甚至有大片血跡，正浩及時趕到，擔心宥利恐慌症又發作而要她閉上眼睛，更將她公主抱起來以免踩到地上的血跡，宥利害怕之餘也又再度心跳加速！



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