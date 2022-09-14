「权谋术数」转正派！《非常律师禹英禑》朱钟赫新作变身「善良房东」，与裴允京搭档爱情喜剧《您知道Ashtanga吗》

一个是性格别扭的瑜伽讲师，一个是善良温柔的金汤匙房东儿子，来自不同世界的他们相遇时，会出现什么样的冲突和火花呢？

《您知道Ashtanga吗》是KBS今年推出的第七部短剧，讲述别扭到极致的瑜伽讲师遇到完全不别扭的房东，随之发生冒失鲁莽、有人情味的爱情喜剧。

男主角「薛泰俊」由朱钟赫饰演，是一位温柔体贴、细心周到的房东儿子，一点点别扭之处都没有，只有一位致力於实践「贵族义务」的房东父亲。



朱钟赫出演过《D.P：逃兵追缉令》、《Happiness：毒楼》等不少大热作品，在《非常律师禹英禑》里饰演的权敏宇尤其让人又爱又恨、印象深刻，这次的角色可谓是180%大转弯，让人十分期待。



女主角「姜娜拉」由裴允京饰演，她在这个各有不满的世界上经历各种风波、变得十分疲惫，性格也极度别扭。 讨厌的东西非常多，以至於让人以为她没有任何喜欢的东西，唯独对Ashtanga是一片真心。



裴允京曾出演《青春纪录》、《恋慕》、《哈罗掰掰，我是鬼妈妈》、《Unicorn独角兽》等多部作品，这次饰演一个极具现实感的角色，让人好奇会碰撞出什么样的火花。



《您知道Ashtanga吗》是KBS今年的特别短剧系列之一，该系列不论内容构思还是拍摄制作都比大部份剧集更加大胆和创新，将在10月与观众见面。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻