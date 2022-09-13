這是單身太久的後遺症嗎XD 《我家的熊孩子》一群男人竟玩起親親

如果真的找不到另一半，你們幾個可以考慮自產自銷了（?）

《我家的熊孩子》週日播出的最新一集EP.309，幾個熊孩子不知道是不是在無人島太飢渴太無聊，竟然玩起EP.301金俊昊與金智珉情侶玩過的「愛情層層疊」（愛情疊疊樂）。

李常敏第一個就抽到「和旁邊的人握緊雙手親吻額頭」，他兩旁的金鍾旼與林元熙馬上推卸，金鐘旼：「（林元熙）和哥相處比較久。」林元熙：「我不再見你了。」



李常敏選擇了金鍾旼，金鍾旼還在他親吻之前調侃他：「很孤單嗎？是不是時隔幾年的親親啊？」不過還是掩不住待宰的慌張停不下話：「真的要瘋了……流了很多汗啊……」眾人看了又好笑又衝擊。



下一個換崔振赫，崔振赫挑到了「和旁邊的人一起吃情侶朱古力棒（巧克力棒）1cm以內」。由於沒有朱古力棒改成了吃年糕，崔振赫沒有考慮多久就拍拍林元熙的肩選定了他為對象。



「振赫啊，沒想到你和我會這樣……」林元熙很無奈的笑著，也馬上被金鍾旼調侃：「哥，你也很久沒親親了吧？」兩人很親密的完成吃年糕任務，金鍾旼和棚內媽媽看了都笑開了。



很快就換林元熙對崔振赫甜蜜復仇，換林元熙親吻崔振赫的額頭！崔振赫被親完只能興奮(?)又激動的槌桌子。



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