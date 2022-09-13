李政宰憑《魷魚遊戲》獲第74屆艾美獎「視帝」，帶豪門女友走紅毯超恩愛！再與鄭好娟合體玩「123木頭人」

Emmy Awards（艾美獎）頒獎禮上傳來《魷魚遊戲》的喜訊。

第74屆艾美獎頒出全部獎項，韓國男演員李政宰憑藉火遍全球的《魷魚遊戲》斬獲劇情類「視帝」頭銜，成為艾美獎歷史上第一位獲得劇情類最佳男主角獎的亞洲演員，而該劇的導演黃東赫也收穫了「最佳導演獎」，可以說《魷魚遊戲》在本次頒獎禮上大放異彩。



李政宰與《魷魚遊戲》整個團隊一起受邀前去參加，而紅毯儀式上他則牽著交往了近8年的豪門女友林世玲的手一同亮相。 李政宰穿著一身深色西服，口袋和衣領上點綴著圓點圖案，中和了深色西服的沉悶，一頭標誌性的短髮顯得他格外精神幹練，牽著女友的手，眼神溫柔，心情也超級美麗。 林世玲則以一襲白色拖地晚禮服現身，皮膚白皙紅潤，妝容也很精緻。



頒獎禮上，李政宰還和《魷魚遊戲》的女主鄭好娟一起作為頒獎嘉賓登台，兩人還再現了電視劇中經典的「123木頭人」遊戲場景，瞬間讓所有觀眾閃回《魷魚遊戲》。



정호연, 이정재가 에미상 시상했는데 무대가 너무 귀엽다 ㅋㅋㅋㅋ 둘이 깨알 무궁화 꽃이 피었습니다 하는 것도 짱 귀엽고.. pic.twitter.com/hERSNKv5FO — 르 (@Dearmyli_) September 13, 2022

此外，李政宰日前官宣加盟「Star Wars」系列衍生新劇《The Acolyte》，飾演戲份較重的角色。

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