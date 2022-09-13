10月首播《雨傘》公開大妃與王的劇照〜金海淑＋崔元英＋玉子妍＋金佳恩史劇造型登場

金惠秀睽違20年再度演出的歷史劇《雨傘》，日前曾公開Teaser以及充滿母愛的主視覺海報，今日再度公開除了金惠秀所飾演的中殿娘娘外，飾演大妃的金海淑以及飾演王的崔元英等主要演員的劇中造型。
tvN新電視劇《雨傘》將描述為了子女們拋棄自我的母親，為了這些惹禍精王子們，她將熱烈地投入王室教育戰爭中，展開一場奮鬥記。飾演這位母親中殿娘娘華玲的就是演員金惠秀，在先前公開的劇照與預告中已令人期待她的演出。而讓中殿備受考驗，在宮中與她對立的人物又是哪些呢？中殿的夫君與大妃是站在她這邊的嗎？
照片中看起來正在悠閒散步的大妃金海淑，以及君王李浩崔元英，散發出和諧的母子氣息，有種溫馨的感覺，絲毫未感受到風雨欲來的前兆。不過另一張劇照中排在首位的玉子妍，她所飾演的角色是黃貴人，透過正式的撿擇之後成為了後宮，擁有名門望族出身的品位以及教養。近來在《黑話律師》中也令人印象深刻的她，總有自帶氣場的威嚴，期待她與金惠秀的正面交鋒。
而另一位也是擁有美貌的後宮首長太昭永（金佳恩飾），原本在宮中只是地位較低下的宮女，但因為君王的承恩後成為了妃子，她也正在努力為兒子的王位鋪路，是否也即將加入黃貴人與中殿之間的教育戰爭？宮廷中的階級制度以及「母憑子貴」的現象，相信在本劇中也將一一呈現，為了子女什麼都願意付出的媽媽們，將掀起宮中的精采戰爭。《雨傘》將於10月播出。
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