《我家的熊孩子》金俊昊♥金智珉玩遊戲大放閃，希澈&金鍾旼只有乾瞪眼的份

是誰提議要玩遊戲的XDD

《我家的熊孩子》最新EP.301，金俊昊與同為諧星的女友金智珉，還有希澈、金鍾旼一同到戶外露營，玩起「愛情層層疊」（愛情疊疊樂）遊戲，一塊一塊積木上都有任務，沒完成任務的人得喝一杯。

希澈和金鍾旼摩拳擦掌希望能捉弄金俊昊與金智珉這對情侶，終於等到機會──金智珉要公開手機相簿。希澈一把搶走金智珉手機，果真翻出兩人放閃照，是他們公開交往拍下的紀念照，希澈看完默默的說：「不過真的很有愛，越看越生氣，好羨慕……」



金俊昊也主動公開一張照片「管理的女人，在車裡也撐傘的女人」，金鍾旼臉上雖然笑笑，但似乎很感慨：「有意思……過得很有意思啊……」希澈跟著大嘆口氣：「這個不是在折磨你們，反而在折磨我啊……」



接著，金俊昊抽到了「親旁邊的人臉頰」！金俊昊迫不及待執行任務，金鍾旼倒是出言警告：「這資料會留一輩子的喔！」搞笑的是，金俊昊只親成金智珉的手背，想突擊親對方臉頰卻失敗，金智珉嚇了好大一跳！這時希澈就開始幸災樂禍了：「俊昊哥看起來好可憐……」任務最後以擁抱收場，希澈也乾脆和金鍾旼擁抱，更要求和金智珉抱一個，下場當然是被金俊昊趕走XD



整段露營內容還有相當多有趣場面，包括希澈想好結婚後從《我家的熊孩子》下車後的兩種劇本，還有金俊昊打給金智珉媽媽講諧音笑話沒被買單、金鍾旼打給朴娜勑搞笑告白……

金智珉在演播室裡更講了金俊昊不少美談，包括和狗狗相處很好、17年前以金智珉諧星前輩的出席金智珉父親葬禮二話不說幫忙抬棺。希望金俊昊與金智珉這對佳侶能順利在明年步入禮堂啊！也祝福金鍾旼快找到他的「七月姻緣」啊！而希澈呢……也請加油^^

*延伸閱讀：《我家的熊孩子》金俊昊算命算出與金智珉「若明年完婚就會白頭偕老」♥ 但被告誡選舉要正當‎

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞