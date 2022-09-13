这是单身太久的后遗症吗XD 《我家的熊孩子》一群男人竟玩起亲亲

如果真的找不到另一半，你们几个可以考虑自产自销了（?）
《我家的熊孩子》周日播出的最新一集EP.309，几个熊孩子不知道是不是在无人岛太饥渴太无聊，竟然玩起EP.301金俊昊与金智珉情侣玩过的「爱情层层叠」（爱情叠叠乐）。
李常敏第一个就抽到「和旁边的人握紧双手亲吻额头」，他两旁的金钟旼与林元熙马上推卸，金钟旼：「（林元熙）和哥相处比较久。」林元熙：「我不再见你了。」
李常敏选择了金钟旼，金钟旼还在他亲吻之前调侃他：「很孤单吗？是不是时隔几年的亲亲啊？」不过还是掩不住待宰的慌张停不下话：「真的要疯了……流了很多汗啊……」众人看了又好笑又冲击。
下一个换崔振赫，崔振赫挑到了「和旁边的人一起吃情侣朱古力棒（巧克力棒）1cm以内」。由於没有朱古力棒改成了吃年糕，崔振赫没有考虑多久就拍拍林元熙的肩选定了他为对象。
「振赫啊，没想到你和我会这样……」林元熙很无奈的笑著，也马上被金钟旼调侃：「哥，你也很久没亲亲了吧？」两人很亲密的完成吃年糕任务，金钟旼和棚内妈妈看了都笑开了。
很快就换林元熙对崔振赫甜蜜复仇，换林元熙亲吻崔振赫的额头！崔振赫被亲完只能兴奋(?)又激动的槌桌子。
▼快来看荒谬的节目片段吧！
草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
广告