戀綜《交換情侶2》女出演者化妝台超亂！讓網友超震驚：「只想著打扮自己的臉、真的好髒」

戀愛綜藝《交換情侶2》是因各自的原因而苦惱分手的四對情侶，在兩週內互相交換搭檔約會後最終選擇的戀愛真人秀。

最新一集（EP.15）播出後，女出演者金智宥、崔潤瑟一起使用的化妝台也引發熱烈討論。當製作組傳簡訊來時，兩人剛好坐在化妝台前，而桌上擺放著各式各式樣的化妝品、電棒等，地板上則散落著面膜、化妝棉等垃圾。



看到化妝台的網友們，也紛紛留言：「我簡直懷疑自己的眼睛」、「打掃一下吧...」、「因爲是做放送，所以不想收拾一下嗎...只是單純地覺得神奇」、「地板怎麼了？瑟瑟發抖」、「太震驚了，只想著打扮自己的臉，周圍都是豬圈」、「連自己周圍的事情都整理不好，還要做什麼」、「真是超乎想象的骯髒，能在那裡找到什麼嗎」、「千年之爱也會冷卻」、「如果不是自己家的話，應該得收拾得更好」、「那樣的地方可以化妝嗎」等等。



此前，另一檔戀愛綜藝《換乘戀愛2》也因為宿舍太髒亂受到指責。（延伸閱讀：人氣戀綜《換乘戀愛2》因宿舍「太髒」被指責！網友：「需要民宿老闆正權、在這種地方會萌生出愛情嗎」）



而《交換情侶2》這集尾聲中，要出演者選擇最後一次交換約會的對象，且必須互相選擇才能進行約會，有人想要和自己的戀人多聊聊、有人似乎想要進行約會，但...最後沒有人配對成功，

最終大家的選擇會是？



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