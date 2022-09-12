又是爆哭時刻！《今日的網漫》申大陸終和心傷和解，溫心悟出道理：父母才是孩子的神（EP.14）

和父母的結經常是最難打開的，幸好申大陸做到了:)

《今日的網漫》13集，申大陸重新挖掘心底的陰霾去直視它，然而14集他卻因此身陷了「畫不出來」的窘況。

不是因為終於把事情傾吐予溫心知道，而是因為他心中的陰霾就在他身邊徘徊──申大陸的母親出現了。申大陸的媽媽想重新見見兒子，不是想取得原諒，而是自己已罹患阿茲海默症，能記憶的時間不多了。



在病況被溫心知情後，大陸媽媽也對溫心說出當年的真相……媽媽把申大陸當狗鍊住並不是故意想傷害他，而是因為申大陸曾誤觸瓦斯爐將自己陷於火海，媽媽為避免事情再次重演，不得已才會將申大陸鍊住。



申大陸也許因為災後壓力症候群，對於火災的事情一概不記得了，只記得被媽媽囚禁的記憶，那些記憶才會成了一輩子揮之不去的陰影。申大陸恍然大悟後，跑向客運站找尋要離開的媽媽，兩人抱頭痛哭。見此情景，溫心亦悟出道理：父母才是孩子的神、是父母建構了孩子的世界。



此集播出後，許多觀眾都備受感動，表示自己「爆哭了一陣子」、「哭得很厲害」，或是祝福這對母子未來能夠幸福、能多笑一些。

Naver TV上有幾則留言特別長，有人評論《今日的網漫》就像網漫版的《Black Dog》（徐賢振與羅美蘭主演），將「誰都不知道了網漫秘密」說出來，認為對網漫市場擴張很有利；有人認為編劇表現有點誇張，不過對於危機的高潮迭起寫得很明確、讓觀眾能適時的投入其中，「比起多角度解釋的深奧作品，更喜歡這樣每件事主題明確的作品。

除了申大陸的陰霾被化解，這集同時揭開了許冠英更多陰謀，他竟然用抹黑貼文的方式攻擊Neon網漫！雖然不確定Neon網漫未來的走向，但預告顯示張萬哲向高層提案「Ginger Studio」計畫，可能是提議另立一個網漫工作室創造商機。

▼15集預告



▼複習申大陸與媽媽感動相逢片段



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