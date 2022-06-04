韓國戀綜玩好大！《Change Days 2》男女初次約會超心動，真相卻讓人驚掉下巴！

韓國的戀愛綜藝雖然沒有西方那種滿滿熱辣身材，但是在倫理糾葛方面依然是令人望塵莫及的水準......！

近日韓國素人戀愛綜藝《Change Days 2》的一則片段在網上引起瘋狂討論。 片中女生是27歲的Pilates院長崔熙賢，男生是今年26歲的演員閔孝基，兩人都是彼此的理想型，第一次見面聊天就十分投機。

男生只是說了一句「今天風很大」女生就笑得超開心，還不停用手摸頭髮（心動的表現）。 男生說很喜歡濟州島、來過很多次，女生立即表示老家就是濟州島，男生甚至一下就猜出女生家具體所在區域，還說在那邊有難忘的回憶。



男生喜歡釣魚，剛好女生也是釣魚高手；女生喜歡吃烤腸，剛好男生也喜歡。 女生興致勃勃地計畫第一次約會的行程，男生默默聽著，看向她的眼神快要流出蜜來~



女生說今天穿的太正式、想換身舒適的衣服，男生也有同感並立即接話：「下次我們再去哪裡的話，就放鬆地見面吧。 」連「想要繼續見面」的資訊都放出來了！很明顯兩人都對對方有好感，畢竟第一次見面就發現這麼多共同點相當難得，聊天過程也愉快順利，連嘉賓們都尖叫著感嘆他們是天作之合。 正當觀眾以為馬上要開始一段甜蜜戀情時，反轉來了~



其實這兩人都各有戀人！女生有一個交往5年的男友，男生也有在一起一年半的女友......



實際上，參加這個節目的是4對素人情侶，他們都是交往多年、對彼此失去激情，所以來到節目中互換另一半探索新的可能性，並將要在最後做出決定：是要修補戀情？ 還是追求新歡？ 又或者兩者都不選，乾脆回到一個人？



韓國網友紛紛被這節目片段震驚：「當著戀人的面出軌耶」、「天啊，在現場看男友跟別人搞曖昧嗎」、「開頭覺得好甜蜜心動，看到最後超無語」、「我看了什麼？ 頭暈暈」、「好辣，這裡真的是韓國嗎？ 」、「第一季很好看，第二季終於來啦」、「再次做好扶額的準備」。

這檔由Kakao娛樂製作的戀愛綜藝《Change Days 2》在Netflix有同步更新，中文名「交換情侶」，第二季第一期已經公開，感興趣的朋友可以去一探究竟啦XD



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞