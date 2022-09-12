恋综《交换情侣2》女出演者化妆台超乱！让网友超震惊：「只想著打扮自己的脸、真的好脏」

恋爱综艺《交换情侣2》是因各自的原因而苦恼分手的四对情侣，在两周内互相交换搭档约会后最终选择的恋爱真人秀。

最新一集（EP.15）播出后，女出演者金智宥、崔润瑟一起使用的化妆台也引发热烈讨论。当制作组传简讯来时，两人刚好坐在化妆台前，而桌上摆放著各式各式样的化妆品、电棒等，地板上则散落著面膜、化妆棉等垃圾。



看到化妆台的网友们，也纷纷留言：「我简直怀疑自己的眼睛」、「打扫一下吧...」、「因爲是做放送，所以不想收拾一下吗...只是单纯地觉得神奇」、「地板怎么了？瑟瑟发抖」、「太震惊了，只想著打扮自己的脸，周围都是猪圈」、「连自己周围的事情都整理不好，还要做什么」、「真是超乎想象的肮脏，能在那里找到什么吗」、「千年之爱也会冷却」、「如果不是自己家的话，应该得收拾得更好」、「那样的地方可以化妆吗」等等。



此前，另一档恋爱综艺《换乘恋爱2》也因为宿舍太脏乱受到指责。（延伸阅读：人气恋综《换乘恋爱2》因宿舍「太脏」被指责！网友：「需要民宿老板正权、在这种地方会萌生出爱情吗」）



而《交换情侣2》这集尾声中，要出演者选择最后一次交换约会的对象，且必须互相选择才能进行约会，有人想要和自己的恋人多聊聊、有人似乎想要进行约会，但...最后没有人配对成功，

最终大家的选择会是？



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