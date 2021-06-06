《Change Days》這檔韓綜將拆三對CP交換另一半約會！被罵「把三觀毀到炸裂、為劈腿合理化」

韓國綜藝一向喜歡引領新風尚，這次一檔新綜藝公開後不僅沒被觀眾叫好，甚至引來大批責難聲。

韓飯圈裡誰沒有幾個追看的綜藝呢？ 《超人回來了》、《Running Man》、《我家的熊孩子》、《認識的哥哥》、《新西遊記》、《尹食堂》、《大逃出》等，從治癒類慢綜藝到居家觀察類綜藝，再到爆笑類真人秀，總會找到你喜歡的類型。不得不說韓國綜藝圈的PD和編劇們腦洞特別大，推出了多種多樣的節目供觀眾們選擇，除了《我們離婚了》找來了離婚的藝人們讓他們重新同居，震毀了所有觀眾的三觀之外，可以說韓綜歷史上似乎沒有太大的黑歷史。



▲TV朝鮮《我們離婚了》官方海報

最近Kakao TV推出了一檔瘋狂在道德底線上試探的綜藝《Change Days》，找來了三對素人情侶出演。主題則是讓認識多年、缺乏心動感覺的男女朋友，互換另一半去約會，最後再決定是要跟現任愛人維持戀愛關係，或者展開新的緣分！節目標榜這是一項情侶重製計劃，由因長期戀愛、工作、性格和傾向、戀愛方式的差異等等，各自不同的原因，而失去心動的20代、30代戀人們，去尋找「 新開始」的可能性。



▲Kakao TV《Change Days》官方海報

但...這不就是互換伴侶約會，是為他們提供劈腿可能性嗎？試想一下正常情侶，能做到不介意戀人和其他異性朋友獨自外出旅行，讓他們享受情侶間的心動感覺嗎？節目裡更有女生對別人的男朋友說出：「你是最適合結婚的人！」或者男生對別人的女朋友說出：「是因為現在太有趣了嗎？ 怎麼今天一點也沒想到女朋友...」等這類的話語...



▲Kakao TV《Change Days》截圖

雖然該檔節目收視率還算不錯，但觀眾們的評論多是負面，表示「我想罵死製作組，這是讓他們合法劈腿的節目啊」、「出軌偽裝成浪漫的模樣」、「節目組工作人員的戀人怎麼不來參加呢」、「《動物世界》的人類篇」等。不知道《Change Days》的製作組有沒有聽到觀眾們的心聲了？



「首圖：YouTube@Kakao TV《Change Days》」

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