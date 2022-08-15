人氣戀綜《換乘戀愛2》因宿舍「太髒」被指責！網友：「需要民宿老闆正權、在這種地方會萌生出愛情嗎」

《換乘戀愛》講述因多樣原因而分手的情侶們聚在一起，找回逝去的愛、或者尋找新愛情的戀愛綜藝。

在不知道誰是 X （前任）的情況下，8名男女將集體在宿舍度過3周時間真人秀，繼第一季之後，第二季播出一樣引發不少討論。像是有出演者中途下車、男五女五也在節目前半段就登場、在前幾集播出時竟然有人的前任不在場等。



最近在 SNS 和網路社區上，也出現了不少指責宿舍衛生的文章。入住第3天時，出演者們幫「男一」鄭奎民舉行生日派對，把氣球貼在窗戶上，一起吃蛋糕、喝酒等。到了隔天早上，在沙發上睡覺的出演者被攝影機捕捉到時，周圍也出現沒有整理好的垃圾。



甚至地板上也經常捕捉到雜物、餅乾碎屑等，大約過了一週左右，新的出演者「男五」南熙斗登場，生日派對的氣球還一直貼在窗戶上。與其他出演者不同的是...「男五」南熙斗平時愛乾淨，他回到宿舍看著廚房就開始打掃，當其他人問他在幹什麼時，南熙斗也說：「廚房太髒了！」



另外，南熙斗接受製作組採訪時提到：「（和前任）保持乾淨這方面不太合得來，我第一次幫娜妍打掃她的車，我以為只要我幫她打掃，她應該就會保持整潔吧！但事實並非如此。」



這也在韓網引發熱烈討論，網友：「真髒... 那麼髒，爲什麼不收拾呢」、「需要正權（第一季出演者）來打掃衛生」、「在這種地方會萌生出愛情」、「第二季就是每天喝酒」、「要是我的話，可能無法繼續拍攝」、「客廳的桌子上都放著不管嗎」、「一週沒收拾，新來的人正在收拾，真的是經典啊」、「製作組沒必要找這麼好的房子，反正拍不出什麼好畫面」、「又不是自己生活，在集體生活的地方也太沒責任感」等等。

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