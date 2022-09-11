韓網友抱怨大伯對祭祀食物太挑剔，最後竟有大反轉！

本來已經準備好開罵了，看到最後好像突然覺得完全可以接受？ XD

近日韓國迎來解除社交距離規範後的第一個中秋節，4天連假期間大家回到老家與親人團聚、祭拜祖先，不同世代之間的觀念差異也集中凸顯出來。



一位網友分享了在企業員工SNS平台「Blind」上看到的PO文，原PO表示在家準備祭祀食物時因為大伯而頭痛不已。 PO主和媽媽連續2天淩晨5點起來做煎餅和煮菜，今天開車到大伯家打完招呼就鑽進廚房削水果，這時聽見大伯對於祭祀食物不斷抱怨。

大伯：「誰家祭桌這麼寒酸啊？ 就這點東西夠嗎？ 湯的顏色怎麼回事？ 煮菜什麼時候做的啊，一點活力都沒有。 什麼時候結婚？ 年紀不小了，該結婚了吧？」



PO主是一個29歲的男生，強忍壓力做完事情後趕快躲回房間玩手機。這時大伯突然叫他過去，不由分說塞給他200萬韓元，說辛苦了、錢就拿去零花。 原PO想把錢孝敬給媽媽，發現媽媽也已經從大伯那裡收到100萬。 最後原PO寫下結論：「感謝大伯。 我會一直服侍您的。」（*小編：一般家庭都給二三十萬，200萬幾乎是年輕上班族的月薪）



分享這則PO文的網友感歎「金融治療真的很有效果」，其他網友也紛紛被這反轉逗笑：「我也想服侍大伯」、「明年我會更加努力」、「煮菜和湯嗎？ OK明年會好好改進」、「我煎餅很漂亮」、「如果聽完嘮叨就能拿到200萬，我可以」、「嘮叨其實是愛的表達」、「我願意每個月都祭祀」、「給媽媽的是祭祀費，給兒子的還包括聽他嘮叨的費用」、「這些根本不是抱怨，是合理反饋好嗎」、「大伯一邊說辛苦了一邊給零錢，根本很傲嬌XD」

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