韩网友抱怨大伯对祭祀食物太挑剔，最后竟有大反转！

本来已经准备好开骂了，看到最后好像突然觉得完全可以接受？ XD

近日韩国迎来解除社交距离规范后的第一个中秋节，4天连假期间大家回到老家与亲人团聚、祭拜祖先，不同世代之间的观念差异也集中凸显出来。



一位网友分享了在企业员工SNS平台「Blind」上看到的PO文，原PO表示在家准备祭祀食物时因为大伯而头痛不已。 PO主和妈妈连续2天淩晨5点起来做煎饼和煮菜，今天开车到大伯家打完招呼就钻进厨房削水果，这时听见大伯对於祭祀食物不断抱怨。

大伯：「谁家祭桌这么寒酸啊？ 就这点东西够吗？ 汤的颜色怎么回事？ 煮菜什么时候做的啊，一点活力都没有。 什么时候结婚？ 年纪不小了，该结婚了吧？」



PO主是一个29岁的男生，强忍压力做完事情后赶快躲回房间玩手机。这时大伯突然叫他过去，不由分说塞给他200万韩元，说辛苦了、钱就拿去零花。 原PO想把钱孝敬给妈妈，发现妈妈也已经从大伯那里收到100万。 最后原PO写下结论：「感谢大伯。 我会一直服侍您的。」（*小编：一般家庭都给二三十万，200万几乎是年轻上班族的月薪）



分享这则PO文的网友感叹「金融治疗真的很有效果」，其他网友也纷纷被这反转逗笑：「我也想服侍大伯」、「明年我会更加努力」、「煮菜和汤吗？ OK明年会好好改进」、「我煎饼很漂亮」、「如果听完唠叨就能拿到200万，我可以」、「唠叨其实是爱的表达」、「我愿意每个月都祭祀」、「给妈妈的是祭祀费，给儿子的还包括听他唠叨的费用」、「这些根本不是抱怨，是合理反馈好吗」、「大伯一边说辛苦了一边给零钱，根本很傲娇XD」

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